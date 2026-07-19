Η Τουρκία βρίσκεται σε συνομιλίες για τη μεταφορά του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σε μια προσπάθεια να αρθούν οι αμερικανικές αντιρρήσεις για την προμήθεια των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35, σύμφωνα με Αμερικανούς και περιφερειακούς αξιωματούχους που επικαλείται η Wall Street Journal.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέκλεισαν την Τουρκία από το πρόγραμμα ανάπτυξης και αγοράς των F-35 το 2019, μετά την απόφαση της Άγκυρας να αποκτήσει το ρωσικό σύστημα S-400. Η Ουάσιγκτον εκτιμά ότι η ταυτόχρονη λειτουργία των δύο συστημάτων στην Τουρκία θα μπορούσε να επιτρέψει στους S-400 να συλλέξουν κρίσιμα στοιχεία για τα χαρακτηριστικά των F-35, όπως το ίχνος τους στα ραντάρ, και να τα διαβιβάσουν στη Μόσχα.

Οι συνομιλίες με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πραγματοποιούνται μετά την επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Τουρκία, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Τότε ο Τραμπ δήλωσε ότι σχεδιάζει να άρει τους περιορισμούς που εμποδίζουν την πώληση των F-35 στην Άγκυρα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ αντιμετωπίζει τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ως σημαντικό γεωπολιτικό εταίρο, με ενεργό ρόλο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.

Την ίδια ώρα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επιδιώκουν να ενισχύσουν την αεράμυνά τους μετά τις επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που δέχθηκαν κράτη του Κόλπου κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα, παραπέμποντας στις πρόσφατες δηλώσεις του Τραμπ ότι εξετάζει την πώληση των F-35 στην Τουρκία. Ούτε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας και το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών απάντησαν στα αιτήματα της εφημερίδας για σχολιασμό.

Εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας δήλωσε την Πέμπτη ότι οι εργασίες για το ζήτημα συνεχίζονται, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Το Κρεμλίνο είχε επιβεβαιώσει νωρίτερα τον Ιούλιο ότι βρίσκεται σε επαφή με την Τουρκία για τους S-400.

Παρά τη σύγκλιση συμφερόντων, το σχέδιο αντιμετωπίζει σειρά εμποδίων, σημειώνει η WSJ. Η Τουρκία θα χρειαζόταν την έγκριση της Ρωσίας για την επανεξαγωγή του συστήματος, ενώ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πιθανότατα θα ζητούσαν, ρητώς ή εμμέσως, το «πράσινο φως» τόσο της Μόσχας όσο και της Ουάσιγκτον, ώστε η παραλαβή των S-400 να μην προκαλέσει διπλωματική κρίση.

Η Άγκυρα αναμένεται επίσης να ζητήσει αμερικανικές εγγυήσεις ότι, μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, θα μπορέσει να αποκτήσει τα F-35. Ωστόσο, αυτό προϋποθέτει πιστοποίηση ότι η Τουρκία συμμορφώνεται με την αμερικανική νομοθεσία και ενδέχεται να συναντήσει αντιδράσεις στο Κογκρέσο, το οποίο έχει λόγο στην έγκριση μεγάλων πωλήσεων οπλικών συστημάτων.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν επίσης καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ για την αγορά F-35, η οποία όμως παραμένει παγωμένη εδώ και περίπου πέντε χρόνια. Η κυβέρνηση Τραμπ διατηρεί στενές σχέσεις με το Άμπου Ντάμπι και έχει εξάρει τη συμβολή του στον πόλεμο κατά του Ιράν.

Η Τουρκία συγκαταλέγεται πλέον στις μόλις περίπου έξι χώρες που διαθέτουν S-400, μαζί με την Κίνα και την Ινδία. Η αντιπαράθεση γύρω από το ρωσικό σύστημα έχει προκαλέσει βαθύ ρήγμα μεταξύ δύο σημαντικών συμμάχων του ΝΑΤΟ.

Πέρα από τον κίνδυνο αποκάλυψης τεχνικών χαρακτηριστικών των F-35, δυτικοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει ανησυχίες για ενδεχόμενη ενσωμάτωση των S-400 στην αεράμυνα του ΝΑΤΟ, καθώς και για πιθανή παρουσία Ρώσων τεχνικών στην Τουρκία.

Το αμερικανικό Κογκρέσο είχε αντιδράσει έντονα στην αγορά των S-400, ψηφίζοντας νομοθεσία που οδήγησε στην επιβολή κυρώσεων στην Άγκυρα και στον αποκλεισμό της από το πρόγραμμα των F-35.

Η Τουρκία, η οποία βρίσκεται κοντά στη Ρωσία και το Ιράν και βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενες εντάσεις στις σχέσεις της με το Ισραήλ, επιδιώκει εδώ και χρόνια να αναβαθμίσει την πολεμική της αεροπορία, επιδιώκει εδώ και χρόνια να αναβαθμίσει την πολεμική της αεροπορία, με βασικό στόχο την απόκτηση των προηγμένων αμερικανικών μαχητικών.

Αμερικανοί βουλευτές που επισκέφθηκαν την Άγκυρα νωρίτερα αυτόν τον μήνα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ δήλωσαν ότι υποστηρίζουν μια συμφωνία, βάσει της οποίας η Τουρκία θα απομάκρυνε τους S-400 και θα αποκτούσε τα F-35.

Ωστόσο, ορισμένοι Αμερικανοί νομοθέτες εξακολουθούν να αντιτίθενται στην επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, επικαλούμενοι και τις ενστάσεις του Ισραήλ, το οποίο φοβάται ότι μια τέτοια πώληση θα μπορούσε να περιορίσει την αεροπορική υπεροχή του στη Μέση Ανατολή.

Η Δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους, αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Ελληνικών Υποθέσεων, συνυπέγραψε στις 6 Ιουλίου επιστολή προς την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων, εκφράζοντας την αντίθεσή της στην επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα, μεταξύ άλλων λόγω της «επιθετικής στάσης της απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο».

Η Τουρκία συμμετείχε αρχικά στην πολυεθνική κοινοπραξία ανάπτυξης και κατασκευής των F-35. Οι αμερικανικές κυρώσεις και ο αποκλεισμός της από το πρόγραμμα της στέρησαν αμυντικές συμβάσεις αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τα τελευταία χρόνια, Αμερικανοί και Τούρκοι αξιωματούχοι έχουν εξετάσει διάφορες λύσεις για τους S-400, μεταξύ των οποίων η μεταφορά τους σε τρίτη χώρα. Μετά τη ρωσική εισβολή, είχε προταθεί ακόμη και η αποστολή τους στην Ουκρανία.

Το ενδεχόμενο μεταφοράς τους σε χώρα του Κόλπου επανήλθε κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, καθώς οι ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και drones δοκίμασαν τις αντοχές της αεράμυνας των συμμάχων των ΗΠΑ στην περιοχή.

Στο παρελθόν, Ουάσιγκτον και Άγκυρα είχαν συζητήσει ακόμη και την παράδοση του συστήματος σε Αμερικανούς στρατιωτικούς, ώστε να απενεργοποιήσουν τις δυνατότητές του που θα μπορούσαν να απειλήσουν αμερικανικά αεροσκάφη.

skai.gr