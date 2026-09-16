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Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή «Μοναστήρια» Δρούσιας. Ωστόσο, λίγο μετά τις 9:50 η κατάσταση της φωτιάς κρίθηκε ελεγχόμενη και επιχειρείται η πλήρης οριοθέτησή της.

Η Πυρκαγιά εντοπίστηκε στις 19:40 από παρατηρητήριο του Τμήματος Δασών, σε δυσπρόσιτη χαράδρα στην περιοχή «Μοναστήρια», στην κοινότητα Δρούσιας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του Τμήματος Δασών, από πεζοπόρα τμήματα, με τη χρήση αγωγών νερού, οι οποίοι επιχείρησαν να προσεγγίσουν το μέτωπο της πυρκαγιάς.

Για ενίσχυση των δυνάμεων ζητήθηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Στην φωτιά επιχείρησαν 2 πυροσβεστικά οχήματα του Τμήματος Δασών με 8 άτομα και 2 πυροσβεστικά οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 4 άτομα, με τις δυνάμεις να ενισχύονται.

Ωστόσο, λίγο μετά τις 9:50 η κατάσταση θεωρείται ελεγχόμενη και επιχειρείται η πλήρης οριοθέτηση της πυρκαγιάς, παρά τις δυσκολίες που δημιουργούν το σκοτάδι και το απόκρημνο της περιοχής.

Δυνάμεις θα παραμείνουν στο σημείο καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας για επιτήρηση και άμεση αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων.