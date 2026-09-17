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Ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, κοντά στη Βαρκελώνη, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε παρασύρθηκε από χείμαρρο, εν μέσω σφοδρών βροχοπτώσεων και πλημμυρών που πλήττουν τις μεσογειακές ακτές της Ισπανίας.

Σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα της Καταλονίας, το άψυχο σώμα του άνδρα εντοπίστηκε στην Ολιβέγια, περίπου 40 χιλιόμετρα δυτικά της Βαρκελώνης.

Νωρίτερα, η Πολιτική Προστασία είχε ανακοινώσει ότι στην ίδια περιοχή βρισκόταν σε εξέλιξη αναζήτηση για τον εντοπισμό μιας γυναίκας.

A Olivella (Garraf), hem localitzat el cos sense vida d'un home a uns 500 metres del punt on es trobava el vehicle arrossegat per la riera, en una zona accessible.



Hem recuperat el cos i @mossos ha confirmat que l'home era el conductor del vehicle. https://t.co/SlEBaKBzMS — Bombers (@bomberscat) September 16, 2026

Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET είχε εκδώσει προειδοποιήσεις για ισχυρές βροχοπτώσεις στην ανατολική Ισπανία, θέτοντας για μικρό χρονικό διάστημα τη Βαρκελώνη σε κόκκινο συναγερμό λόγω κινδύνου ξαφνικών πλημμυρών.

Tallada la circulació de la Ronda de Dalt a l'altura de la sortida 2 (Llobregat) i la sortida 3 (Besòs).

❌Entrades 1, 2 i 3 (Llobregat) tancades.

🚒Bombers i GUB treballant al lloc. pic.twitter.com/SacQsKx3Lk — Ajuntament de Barcelona (@bcn_ajuntament) September 16, 2026

Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους της Καταλονίας και της Βαλένθιας να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες. Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έκανε λόγο για «πολύ περίπλοκες καταστάσεις» και ζήτησε «μέγιστη προσοχή» από τους πολίτες στις πληγείσες περιοχές.

Las fuertes lluvias y tormentas están dejando esta noche situaciones muy complicadas en varias zonas de nuestra geografía, especialmente en Catalunya y la Comunitat Valenciana.



Es fundamental seguir siempre las recomendaciones de los servicios de emergencias y consultar fuentes… https://t.co/S928gUYr9s — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 16, 2026

Στη Βαρκελώνη έκλεισαν σταθμοί του μετρό, λεωφορεία άλλαξαν δρομολόγια και καταγράφηκαν προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Στο αεροδρόμιο Ελ Πρατ υπήρξαν ακυρώσεις και μεγάλες καθυστερήσεις πτήσεων.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Καταλονίας δέχθηκαν περισσότερες από 850 κλήσεις και κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν πάνω από 500 περιστατικά που συνδέονταν με την κακοκαιρία.

Les pluges també són intenses al barri d’Horta de Barcelona, on alguns carrers s'han inundathttps://t.co/jvJHFl9Brw pic.twitter.com/CKNRdNC9w0 — 3CatInfo (@3CatInfo) September 16, 2026

70 χιλιοστά βροχής σε μισή ώρα στη Βαλένθια

Στη γειτονική Βαλένθια, όπου οι καταστροφικές πλημμύρες του 2024 είχαν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 230 ανθρώπους, καταγράφηκαν σε ορισμένες περιοχές 70 χιλιοστά βροχής μέσα σε μόλις μισή ώρα.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν 478 περιστατικά, κυρίως υλικές ζημιές, προβλήματα στην κυκλοφορία, πλημμυρισμένα σπίτια και εισροές υδάτων.

Nuevas imágenes de Torrent, Valencia. pic.twitter.com/pywsj5222o — 𝐄𝐒𝐏𝐀𝐍̃𝐀 𝐍𝐎 𝐒𝐄 𝐕𝐄𝐍𝐃𝐄 🇪🇸 (@espnosevende) September 16, 2026

Στην πόλη της Βαλένθιας ανεστάλη η λειτουργία όλων των γραμμών του μετρό, ενώ το αεροδρόμιο έκλεισε για αρκετές ώρες, με αποτέλεσμα 12 πτήσεις να εκτραπούν σε άλλα αεροδρόμια.

Torrent ahora mismo. Y el metro en València pinta de inundado. pic.twitter.com/1DsxXFzO3a — NEGA 🔻 🇵🇸 (@Nega_Maiz) September 16, 2026

Οι καταιγίδες ήρθαν έπειτα από έναν μέχρι τότε εξαιρετικά ξηρό Σεπτέμβριο και μετά το θερμότερο καλοκαίρι που έχει καταγραφεί στην Ισπανία από την έναρξη των σχετικών μετρήσεων. Η AEMET έχει καταγράψει 61 ημέρες καύσωνα μέσα στο 2026, αριθμό-ρεκόρ για τη χώρα.

Valencia city en alerta naranja pic.twitter.com/KZNv9QM8uy — Sergiollg14💜💚🦇 (@sergiollg14) September 16, 2026

Επιστήμονες επισημαίνουν ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή ενισχύει τις ακραίες συνθήκες στη Μεσόγειο, όπου τα θερμότερα νερά μπορούν να τροφοδοτήσουν εντονότερα επεισόδια βροχοπτώσεων και καταιγίδων.

protothema.gr