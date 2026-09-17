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Ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, κοντά στη Βαρκελώνη, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε παρασύρθηκε από χείμαρρο, εν μέσω σφοδρών βροχοπτώσεων και πλημμυρών που πλήττουν τις μεσογειακές ακτές της Ισπανίας.
Σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα της Καταλονίας, το άψυχο σώμα του άνδρα εντοπίστηκε στην Ολιβέγια, περίπου 40 χιλιόμετρα δυτικά της Βαρκελώνης.
Νωρίτερα, η Πολιτική Προστασία είχε ανακοινώσει ότι στην ίδια περιοχή βρισκόταν σε εξέλιξη αναζήτηση για τον εντοπισμό μιας γυναίκας.
Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET είχε εκδώσει προειδοποιήσεις για ισχυρές βροχοπτώσεις στην ανατολική Ισπανία, θέτοντας για μικρό χρονικό διάστημα τη Βαρκελώνη σε κόκκινο συναγερμό λόγω κινδύνου ξαφνικών πλημμυρών.
Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους της Καταλονίας και της Βαλένθιας να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες. Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έκανε λόγο για «πολύ περίπλοκες καταστάσεις» και ζήτησε «μέγιστη προσοχή» από τους πολίτες στις πληγείσες περιοχές.
Στη Βαρκελώνη έκλεισαν σταθμοί του μετρό, λεωφορεία άλλαξαν δρομολόγια και καταγράφηκαν προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Στο αεροδρόμιο Ελ Πρατ υπήρξαν ακυρώσεις και μεγάλες καθυστερήσεις πτήσεων.
Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Καταλονίας δέχθηκαν περισσότερες από 850 κλήσεις και κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν πάνω από 500 περιστατικά που συνδέονταν με την κακοκαιρία.
70 χιλιοστά βροχής σε μισή ώρα στη Βαλένθια
Στη γειτονική Βαλένθια, όπου οι καταστροφικές πλημμύρες του 2024 είχαν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 230 ανθρώπους, καταγράφηκαν σε ορισμένες περιοχές 70 χιλιοστά βροχής μέσα σε μόλις μισή ώρα.
Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν 478 περιστατικά, κυρίως υλικές ζημιές, προβλήματα στην κυκλοφορία, πλημμυρισμένα σπίτια και εισροές υδάτων.
Στην πόλη της Βαλένθιας ανεστάλη η λειτουργία όλων των γραμμών του μετρό, ενώ το αεροδρόμιο έκλεισε για αρκετές ώρες, με αποτέλεσμα 12 πτήσεις να εκτραπούν σε άλλα αεροδρόμια.
Οι καταιγίδες ήρθαν έπειτα από έναν μέχρι τότε εξαιρετικά ξηρό Σεπτέμβριο και μετά το θερμότερο καλοκαίρι που έχει καταγραφεί στην Ισπανία από την έναρξη των σχετικών μετρήσεων. Η AEMET έχει καταγράψει 61 ημέρες καύσωνα μέσα στο 2026, αριθμό-ρεκόρ για τη χώρα.
Επιστήμονες επισημαίνουν ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή ενισχύει τις ακραίες συνθήκες στη Μεσόγειο, όπου τα θερμότερα νερά μπορούν να τροφοδοτήσουν εντονότερα επεισόδια βροχοπτώσεων και καταιγίδων.