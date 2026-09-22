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Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα μέσω του Truth Social ότι εργάζεται για μια «τεράστια συμφωνία» με τη Λευκορωσία, τον στενότερο σύμμαχο της Ρωσίας, για την αγορά λιπασμάτων.

Σήμερα, κυιότερος προμηθευτής λιπασμάτων για τους Αμερικανούς αγρότες είναι ο Καναδάς, χώρα στην οποία ο Τραμπ κήρυξε έναν ιδιότυπο εμπορικό πόλεμο και προβαίνει εναντίον της σε συχνές επιθετικές δηλώσεις.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται πάνω σε μια τεράστια συμφωνία σχετικά με την αγορά ποτάσας (που περιέχει κάλιο) από τη Λευκορωσία», δήλωσε ο Τραμπ στο δίκτυό του Truth Social, γράφει ο Guardian. «Η τιμή θα είναι σημαντικά χαμηλότερη από αυτήν που πληρώνουμε αυτή τη στιγμή στον Καναδά και αυτά είναι πολύ καλά νέα για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας».

Ο Guardian επισημαίνει ότι τις τελευταίες εβδομάδες, ο Τραμπ έχει εντείνει τον εμπορικό του πόλεμο με τον Καναδά , έναν μακροχρόνιο σύμμαχο των ΗΠΑ και τον μεγαλύτερο προμηθευτή καλίου για τις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ εισάγουν το μεγαλύτερο μέρος του καλίου τους -ενός χημικού άλατος που χρησιμοποιείται για την παρασκευή λιπασμάτων- και οι τιμές εκτοξεύτηκαν μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022. Το 2024, το 79% προήλθε από τον Καναδά, το 11% από τη Ρωσία και το 4% από τη Λευκορωσία, σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία.

Η Ουάσινγκτον έχει προχωρήσει αθόρυβα στην επανεργοποίηση των σχέσεων με τη Λευκορωσία υπό τη δεύτερη κυβέρνηση Τραμπ. Την περασμένη εβδομάδα, η Λευκορωσία απελευθέρωσε 25 πολιτικούς κρατούμενους, καθώς οι ΗΠΑ ήραν τις κυρώσεις σε δύο από τις εταιρείες της χώρας. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Guardian, εκατοντάδες παραμένουν στη φυλακή αφότου ο πρόεδρος Αλεξάντερ Λουκασένκο, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 1994, κατέστειλε τις μαζικές διαμαρτυρίες για την επανεκλογή του το 2020, οι οποίες ακολουθήθηκαν από ένα κύμα δυτικών κυρώσεων.