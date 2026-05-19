Οι τιμές λιπασμάτων και βελτιωτικών εδαφών κατέγραψαν αύξηση κατά 8% στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά μέσο όρο στο δ΄ τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Στην Κύπρο, οι τιμές των λιπασμάτων αυξήθηκαν κατά 3,24% στο ίδιο διάστημα.

Η άνοδος αυτή ακολουθεί τις απότομες αυξήσεις του 2021 και 2022, που είχαν ακολουθήσει πτώσεις το 2023 και 2024. Ακόμη και πριν από την κρίση του 2026 στη Μέση Ανατολή, οι τιμές είχαν αυξηθεί για τέσσερα συνεχόμενα τρίμηνα, δημιουργώντας νέα πίεση στους αγρότες.

Από τις 27 χώρες-μέλη της ΕΕ, οι 24 κατέγραψαν αύξηση στις τιμές. Η μεγαλύτερη άνοδος παρατηρήθηκε στη Ρουμανία (16,8%), στην Ιρλανδία (15,3%) και στην Ολλανδία (12,1%).

Αντίθετα, μείωση τιμών σημειώθηκε στη Βουλγαρία (-6,1%), καθώς και στην Κροατία και Λιθουανία (-0,2%).