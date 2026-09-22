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Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει ενεργά στο μεγαλύτερο φεστιβάλ επιχειρηματικότητας της Κύπρου

Η Εθνική Τράπεζα στην Κύπρο συμμετέχει για δεύτερη συνεχή χρονιά στο INSPIRE – Entrepreneurial Festival, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Οκτωβρίου 2026, στο κέντρο της Λευκωσίας. Ως Stage Sponsor του Startup Stage, η Τράπεζα ενισχύει έμπρακτα τον διάλογο γύρω από την καινοτομία και τη σύγχρονη επιχειρηματικότητα, συμβάλλοντας στη διασύνδεση του κυπριακού οικοσυστήματος με την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, η Εθνική Τράπεζα διοργανώνει την εκδήλωση «Innovation Cyprus 2.0», την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026 στις 16:30, στο Κτίριο Διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας στη Λευκωσία. Η εκδήλωση θα φέρει κοντά εκπροσώπους της επιχειρηματικής, ακαδημαϊκής και θεσμικής κοινότητας, με επίκεντρο την επόμενη ημέρα της καινοτομίας στην Κύπρο.

Την έναρξη της εκδήλωσης θα σηματοδοτήσει ο κ. Γιώργος Αγιουτάντης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας στην Κύπρο, ενώ χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο Πρέσβης της Ελλάδος στην Κύπρο, κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας, ο Δρ. Μάριος Δικαιάκος, Πρόεδρος του Συμβουλίου του Κέντρου Επιχειρηματικότητας και Καθηγητής Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, και ο Δρ. Σπύρος Αρσένης, Επικεφαλής Ανάπτυξης Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Εθνικής Τράπεζας και του προγράμματος NBG Business Seeds.

H καινοτομία ως εθνική προτεραιότητα

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα θα έχει το fireside chat μεταξύ του κ. Ερνέστου Παναγιώτου, Γενικού Διευθυντή Μετασχηματισμού, Στρατηγικής και Διεθνών Δραστηριοτήτων του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, και του Δρ. Νικόδημου Δαμιανού, Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Δρ. Σπύρος Αρσένης.

Καινοτομία στις επιχειρήσεις

Στη συζήτηση για την καινοτομία στις εδραιωμένες επιχειρήσεις θα συμμετάσχουν ο κ. Σταυρίνος Κυριάκου από τη Microsoft Greece, Cyprus & Malta, ο κ. Ορέστης Ντούνιας από τη Mastercard Greece, Cyprus & Malta και η κα Δέσποινα Θεοδοσίου από την Tototheo Global. Το πάνελ θα συντονίσει η κα Μαριλένα Σεβαστίδου, Διευθύντρια Εταιρικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας.

Από την ερευνητική ιδέα στην επιχειρηματική επιτυχία

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί επίσης η κυπριακή startup MammoCheck, η οποία κατέκτησε την πρώτη θέση στον 16ο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας NBG Business Seeds. Μέσα από την παρουσίαση «Turning Ideas into Impact: Η πορεία από την ιδέα στην ανάπτυξη», η ομάδα θα μοιραστεί τη διαδρομή της από τη σύλληψη μιας καινοτόμου ιδέας μέχρι την ανάπτυξη μιας λύσης με κοινωνικό αντίκτυπο και διεθνείς προοπτικές.

Η γνώση ως μοχλός ανάπτυξης

Η σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με την τεχνολογία και την επιχειρηματική αξιοποίηση θα βρεθεί επίσης στο επίκεντρο συζήτησης με τη συμμετοχή των καθηγητών Μάριου Αβραμίδη και Μαρίνας Νεοφύτου από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, του Καθηγητή Αλέξανδρου Χαραλαμπίδη και του Αναπληρωτή Καθηγητή Στυλιανού Γιατρού από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθώς και του κ. Παύλου Χατζηδημητρίου από την Amazon Web Services Greece, Cyprus & Malta, υπό τον συντονισμό του Δρ. Πάνου Μαρκόπουλου.

Θεσμοί και συνεργασίες για ένα ισχυρό οικοσύστημα

Στις πρωτοβουλίες ανάδειξης της καινοτομίας και στον ρόλο των θεσμικών φορέων θα αναφερθούν ο Δήμαρχος Λευκωσίας, κ. Χαράλαμπος Προύντζος, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων, κ. Γιώργος Παντελίδης, η Deputy CEO του Invest Cyprus, κα Λία Ριρής, και η Δρ. Λίτσα Παναγιωτοπούλου από το AmCham Greece. Τη συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος και εκπρόσωπος Τύπου της Προέδρου της Βουλής κα Μανιάνα Καλογεράκη.

Χρηματοδοτώντας την καινοτομία

Την εκδήλωση θα ολοκληρώσει η συζήτηση «Καινοτομία & Funds», με τη συμμετοχή της κας Δώρας Τραχανά, Partner στο Uni.Fund VC, του κ. Γιώργου Καραντώνη, Partner στη Metavallon, του κ. Θωμά Αθανασίου, Partner στη L-Stone Capital, της κας Melina Mai, Associate στη Big Pi Ventures, και του κ. Γιάννη Τσέπη από το Investing for Purpose. Η συζήτηση, την οποία θα συντονίσει ο Δρ. Σπύρος Αρσένης, θα επικεντρωθεί στις δυνατότητες χρηματοδότησης και ανάπτυξης των νεοφυών επιχειρήσεων, καθώς και στη σύνδεσή τους με ευρύτερα επενδυτικά δίκτυα.

Μέσα από τις διαφορετικές θεματικές και τη συμμετοχή εκπροσώπων από την επιχειρηματική, τεχνολογική, ακαδημαϊκή και θεσμική κοινότητα, το «Innovation Cyprus 2.0» φιλοδοξεί να αναδείξει τις συνεργασίες που απαιτούνται για τη μετατροπή της γνώσης και των νέων ιδεών σε εφαρμογές με πραγματική αξία για την οικονομία και την κοινωνία.

Με τη συμμετοχή της στο INSPIRE 2026 και τη διοργάνωση του «Innovation Cyprus 2.0», η Εθνική Τράπεζα επιβεβαιώνει τη σταθερή της προσήλωση στην ενδυνάμωση του οικοσυστήματος καινοτομίας και στη δημιουργία συνεργειών που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη της Κύπρου.