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Ένα από τα μεγαλύτερα νέα έργα πολιτιστικής υποδομής στη Λεμεσό περνά πλέον από τον σχεδιασμό στη διαδικασία υλοποίησης.

Ο Δήμος Λεμεσού προκήρυξε διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ενός σταδίου για τον σχεδιασμό και την επίβλεψη της κατασκευής του Κέντρου Τεχνών Λεμεσού (Limassol Arts Centre) στον χώρο «Επαμεινώνδα», με τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό κατασκευής να ανέρχεται στα €25,5 εκατ. πλέον ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός φέρει τον αριθμό 77/26 και προβλέπει ότι στον αρχιτέκτονα ή την ομάδα που θα κερδίσει το Α’ Βραβείο θα ανατεθεί η ολοκλήρωση της μελέτης και η επίβλεψη της υλοποίησης του έργου. Η αμοιβή για τον σχεδιασμό και την επίβλεψη ανέρχεται σε €2,6 εκατ. πλέον ΦΠΑ.

Το Κέντρο Τεχνών προορίζεται να αποτελέσει βασική υποδομή της Πολιτιστικής Στρατηγικής Λεμεσού 2024–2034 και να συγκεντρώσει λειτουργίες που σήμερα είναι διάσπαρτες ή δεν διαθέτουν αντίστοιχες υποδομές. Σύμφωνα με την προκήρυξη, δεν σχεδιάζεται ως ένας ακόμη συμβατικός χώρος εκδηλώσεων, αλλά ως χώρος που θα καλύπτει διαφορετικά στάδια της καλλιτεχνικής διαδικασίας, από την παραγωγή και την έρευνα μέχρι την εκπαίδευση, τη συνεργασία και την παρουσίαση έργου.

Τι θα περιλαμβάνει

Το κτιριακό πρόγραμμα περιλαμβάνει χώρους παραστάσεων και εκδηλώσεων, χώρους μάθησης και εκπαίδευσης, χώρους δημιουργικής παραγωγής, κοινωνικούς και δημόσιους χώρους, καθώς και υποδομές για φιλοξενία καλλιτεχνών (residencies).

Προβλέπονται επίσης χώροι διοίκησης και διαχείρισης, βοηθητικοί χώροι, προσβάσεις οχημάτων και χώροι στάθμευσης, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις ψηφιακές τέχνες και στη συμμετοχή του κοινού.

Η προκήρυξη θέτει ως στόχο ένα κτίριο με πλήρη προσβασιμότητα και συμπερίληψη, στη βάση των αρχών του Καθολικού Σχεδιασμού (Universal Design), καθώς και τη μακροπρόθεσμη περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητά του.

Για τον χώρο «Επαμεινώνδα»

Το Κέντρο Τεχνών θα ανεγερθεί στον χώρο «Επαμεινώνδα», δυτικά του ποταμού Γαρύλλη, επί της οδού Αιόλου, κοντά στον Β’ Πόλο του ΤΕΠΑΚ και στην περιοχή του πρώην Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού.

Η χωροθέτηση εντάσσεται σ’ ένα ευρύτερο πολιτιστικό δίκτυο που, σύμφωνα με τον Δήμο, περιλαμβάνει το πρώην σινεμά «Ταξίμ», τη Δημοτική Πινακοθήκη και το Περίπτερο Πολυδωρίδη.

Ο στόχος του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού είναι η εξασφάλιση πρότασης που θα αξιολογηθεί όχι μόνο ως προς την αρχιτεκτονική και αισθητική της, αλλά και ως προς την πολεοδομική, πολιτιστική, περιβαλλοντική, οικονομική, λειτουργική και κατασκευαστική της διάσταση.

€265.000 στα βραβεία

Για τις προτάσεις που θα διακριθούν προβλέπονται συνολικά €265.000 σε χρηματικά βραβεία:

Α΄ Βραβείο: €100.000

Β΄ Βραβείο: €75.000

Γ΄ Βραβείο: €50.000

Έως δύο Εύφημες Μνείες: €20.000 η καθεμία

Στον νικητή του Α’ Βραβείου θα ανατεθεί, όπως προβλέπεται, η ολοκλήρωση της μελέτης και η επίβλεψη της υλοποίησης του έργου.

Η Κριτική Επιτροπή

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύνθεση της 9μελούς Κριτικής Επιτροπής, στην οποία, πέρα από τους εκπροσώπους του αρχιτεκτονικού και πολεοδομικού κόσμου, συμμετέχουν πρόσωπα από τον χώρο της σύγχρονης τέχνης, της πολιτιστικής διαχείρισης και των παραστατικών τεχνών.

Πρόεδρος είναι ο αρχιτέκτονας και Δήμαρχος Λεμεσού Γιάννης Αρμεύτης.

Μέλη είναι οι:

Γιώργος Γεωργίου , αρχιτέκτονας, εκπρόσωπος ΕΤΕΚ

, αρχιτέκτονας, εκπρόσωπος ΕΤΕΚ Βασιλική Κωνσταντίνου , αρχιτέκτονας, Τεχνικό Τμήμα Δήμου Λεμεσού

, αρχιτέκτονας, Τεχνικό Τμήμα Δήμου Λεμεσού Ανδριανή Χαραλάμπους , αρχιτέκτονας, εκπρόσωπος Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως

, αρχιτέκτονας, εκπρόσωπος Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως Μαρκέλλα Μενοίκου , αρχιτέκτονας, εκπρόσωπος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου

, αρχιτέκτονας, εκπρόσωπος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου Γεωργία Ντέτσερ , Cultural Manager

, Cultural Manager Λούλη Μιχαηλίδου , θεωρητικός και επιμελήτρια σύγχρονης τέχνης, πολιτιστική διαχείριση

, θεωρητικός και επιμελήτρια σύγχρονης τέχνης, πολιτιστική διαχείριση Χριστόδουλος Παναγιώτου , καλλιτέχνης

, καλλιτέχνης Στέφανος Δρουσιώτης, σκηνοθέτης θεάτρου και σχεδιαστής φωτισμού.

Η σύνθεση αυτή αντανακλά την πρόθεση ο σχεδιασμός του Κέντρου να εξεταστεί όχι μόνο ως αρχιτεκτονικό έργο αλλά και σε σχέση με τη λειτουργία του ως πολιτιστικού οργανισμού.

Μέχρι τον Μάρτιο του 2027 οι προτάσεις

Η διαδικασία του διαγωνισμού έχει ήδη αρχίσει. Η προκήρυξη έγινε στις 18 Σεπτεμβρίου, ενώ η επίσκεψη στον χώρο έχει οριστεί για τις 28 Σεπτεμβρίου, στις 8π.μ.

Η προθεσμία για την υποβολή ερωτημάτων και σχολίων λήγει στις 9 Νοεμβρίου 2026, ενώ οι απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής θα δημοσιοποιηθούν στις 30 Νοεμβρίου.

Οι αρχιτεκτονικές προτάσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 22 Μαρτίου 2027, στις 12 το μεσημέρι. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έχει προγραμματιστεί για τις 19 Απριλίου 2027, ενώ η τελετή βράβευσης και η δημοσίευση του σκεπτικού της Κριτικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθούν στις 17 Μαΐου 2027.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αρχιτέκτονες με ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλματος, ενώ μπορούν να συμμετάσχουν και πολυεπιστημονικές ομάδες με επικεφαλής και συντονιστή αρχιτέκτονα, καθώς και γραφεία μελετών και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης. Επίσημη γλώσσα του διαγωνισμού είναι η Αγγλική.

Τα έγγραφα διατίθενται δωρεάν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος eProcurement.