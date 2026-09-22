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Αυξήσεις 11,3% στο ντίζελ και 6,2% στη βενζίνη καταγράφηκαν στην Κύπρο τον Αύγουστο του 2026 σε σύγκριση με τον Ιούλιο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η Eurostat. Και στις δύο κατηγορίες, οι ανατιμήσεις ξεπέρασαν τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Κύπρος κατέγραψε την τέταρτη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση στην τιμή της βενζίνης μεταξύ των κρατών μελών. Υψηλότερες αυξήσεις σημειώθηκαν μόνο στην Ισπανία, με 8,2%, στη Ρουμανία, με 6,6%, και στην Ιταλία, με 6,3%.

Σε ετήσια βάση, οι τιμές των καυσίμων και των λιπαντικών στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά 19,1%, έναντι 23,8% στο σύνολο της ΕΕ.

Πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο οι μηνιαίες αυξήσεις

Στην ΕΕ, οι τιμές του ντίζελ αυξήθηκαν κατά 8,3% και της βενζίνης κατά 3,3% τον Αύγουστο σε σύγκριση με τον Ιούλιο. Είχαν προηγηθεί μηνιαίες αυξήσεις 4,3% και 4,7%, αντίστοιχα, τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούνιο.

Ανατιμήσεις στη βενζίνη καταγράφηκαν τον Αύγουστο σε 22 κράτη μέλη, ενώ σε δύο οι τιμές παρέμειναν σταθερές. Μικρές μειώσεις σημειώθηκαν στην Ουγγαρία κατά 0,6%, στη Δανία κατά 0,3% και στη Σλοβακία κατά 0,1%.

Στο ντίζελ, οι τιμές αυξήθηκαν σε 26 χώρες της ΕΕ. Οι μεγαλύτερες μηνιαίες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Τσεχία, με 14,3%, στη Βουλγαρία, με 13,5%, και στο Λουξεμβούργο, με 12,3%.

Τις χαμηλότερες αυξήσεις κατέγραψαν η Ιταλία με 5,2%, η Ρουμανία με 6,1% και η Ολλανδία με 6,2%.

Επιταχύνθηκαν οι ετήσιες ανατιμήσεις στην ΕΕ

Οι τιμές των καυσίμων και των λιπαντικών για προσωπικές μετακινήσεις στην ΕΕ ήταν τον Αύγουστο 23,8% υψηλότερες από τον ίδιο μήνα του 2025. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης επιταχύνθηκε από 13,7% τον Ιούνιο και 16,9% τον Ιούλιο.

Ετήσιες αυξήσεις καταγράφηκαν σε 26 από τα 27 κράτη μέλη. Σε 26 χώρες οι αυξήσεις του Αυγούστου ήταν μεγαλύτερες από εκείνες του Ιουλίου, ενώ σε 24 ξεπέρασαν τις αντίστοιχες του Ιουνίου.

Σε 18 κράτη μέλη οι ετήσιες ανατιμήσεις υπερέβησαν το 20%. Τις μεγαλύτερες αυξήσεις κατέγραψαν η Βουλγαρία με 34,5%, η Λιθουανία με 28,8%, η Φινλανδία με 27,6%, η Γερμανία με 27,5% και η Γαλλία με 27,4%.

Στον αντίποδα, οι χαμηλότερες ετήσιες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Ουγγαρία με 1,3%, στη Σουηδία με 6,1% και στην Ιρλανδία με 11,7%.