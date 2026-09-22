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Η εκδήλωση αναδεικνύει για ακόμα μια χρονιά τη δυναμική του οικοσυστήματος νεοφυών εταιρειών τεχνολογίας της Κύπρου

Η καινοτομία στην πράξη: στο επίκεντρο η νέα γενιά ταχέως αναπτυσσόμενων τεχνολογικών start-ups και scale-ups στην Κύπρο σε εκδήλωση που διοργάνωσε το πρόγραμμα Deloitte Technology Fast 50 και το ARIS | A Really Inspiring Story

Το πρόγραμμα Deloitte Technology Fast 50 και ο επιταχυντής ARIS | A Really Inspiring Story (ARIS) έφεραν κοντά τη νέα γενιά επιχειρηματιών καινοτόμων start-ups και δυναμικών scale-ups τεχνολογίας σε μια εκδήλωση στη Λεμεσό, αναδεικνύοντας τη δυναμική, τη φιλοδοξία και τη διεθνή εμβέλεια του οικοσυστήματος start-up και scale-up στην Κύπρο και τη Μέση Ανατολή.

Η Deloitte διαδραματίζει διαχρονικά ενεργό ρόλο στην προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην περιοχή. Στην Κύπρο, συνεχίζει να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός ισχυρότερου και πιο διασυνδεδεμένου οικοσυστήματος καινοτομίας, μέσω του Innovation and Entrepreneurship Centre (IEC), με τοπική συνάφεια και διεθνή προσανατολισμό. Η δέσμευση αυτή αποτυπώνεται περαιτέρω μέσα από το ARIS, το μη κερδοσκοπικό επιταχυντή που τελεί υπό την επιμέλεια του IEC. Σχεδιασμένο για να βοηθά start-ups και scale-ups να επιταχύνουν την αναπτυξιακή τους πορεία, το ARIS προσφέρει στους επιχειρηματίες πρόσβαση σε καθοδήγηση, ευκαιρίες χρηματοδότησης και ένα ισχυρό δίκτυο υποστήριξης.

Παράλληλα, το πρόγραμμα Deloitte Technology Fast 50, το οποίο ξεκίνησε στην Κύπρο και τη Μέση Ανατολή το 2021, έχει εξελιχθεί σε μια σημαντική πλατφόρμα αναγνώρισης των ταχύτερα αναπτυσσόμενων τεχνολογικών εταιρειών της περιοχής. Από κοινού, οι πρωτοβουλίες αυτές ενισχύουν τη δέσμευση της Deloitte για τη διαμόρφωση ενός δυναμικού περιβάλλοντος για τεχνολογικές επιχειρήσεις, προσφέροντάς τους την καθοδήγηση, τους πόρους και την αναγνώριση που χρειάζονται για να αναπτυχθούν, να ανταγωνιστούν και να επιτύχουν. Οι πρωτοβουλίες αυτές υπογραμμίζουν τη δέσμευση της Deloitte να καλλιεργεί ένα ζωντανό και δυναμικό περιβάλλον για νεοφυείς επιχειρήσεις, προσφέροντάς τους τους πόρους, την καθοδήγηση και την αναγνώριση που χρειάζονται για να εξελιχθούν.

Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό εκδήλωση με επίκεντρο τη νέα γενιά start-ups και scale-ups την Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2026, η οποία συγκέντρωσε περισσότερες από 20 καινοτόμες και γρήγορα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις. Με θέμα «Cultivating Success Stories of Innovation», η εκδήλωση δημιούργησε ευκαιρίες δικτύωσης μεταξύ ιδρυτών, επενδυτών και άλλων βασικών συντελεστών του οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

Την εκδήλωση απεύθυνε ο Δημήτρης Σκουρίδης, Επικεφαλής Επιστήμονας (Chief Scientist) για Έρευνα, Καινοτομία και Τεχνολογία της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος μοιράστηκε τις απόψεις και σκέψεις του για το εξελισσόμενο τοπίο της καινοτομίας και τις ευκαιρίες που διαμορφώνονται για τις αναδυόμενες επιχειρήσεις τεχνολογίας. Όπως ανάφερε ο κ. Σκουρίδης «Η Κύπρος διαθέτει το ταλέντο, τη φιλοδοξία και τις τεχνολογικές δυνατότητες για να δημιουργήσει εταιρείες που ανταγωνίζονται πολύ πέρα από τα όρια του μεγέθους της αγοράς μας. Η επόμενη πρόκληση δεν είναι απλώς να δημιουργήσουμε περισσότερες καινοτόμες επιχειρήσεις, αλλά να δώσουμε τη δυνατότητα σε περισσότερες από αυτές να αναπτυχθούν, να διεθνοποιηθούν και να μετατρέψουν την καινοτομία σε διατηρήσιμο οικονομικό αντίκτυπο. Οι εταιρείες που αναγνωρίζονται μέσω του Deloitte Technology Fast 50 καταδεικνύουν τις δυνατότητες ενός οικοσυστήματος όπου η τεχνολογία, η επιχειρηματικότητα, οι επενδύσεις και η αποτελεσματική υλοποίηση συνδυάζονται.»

Ακολούθησε συζήτηση πάνελ με συντονίστρια τη Μόνικα Ιωαννίδου Πολεμίτη από την TKI, με θέμα «Built to last or built to fade – Founders, funding and the reality of scaling». Στο πάνελ συμμετείχαν οι Γιάννης Ευτυχίου από την 33 East, Κάρολος Γεωργαλλή από την Kinisis Ventures, Φίλιππος Κυπριανόυ από την Plug and Play Cyprus και Μαρία Τερζή Terzi από τη MallocInc. Η συζήτηση εστίασε στις πραγματικές προκλήσεις της δημιουργίας ανθεκτικών επιχειρήσεων στη σημερινή αγορά, με έμφαση στο τι απαιτείται ώστε οι start-ups να προχωρήσουν πέρα από την αρχική αναπτυξιακή ώθηση, να εξασφαλίσουν την κατάλληλη υποστήριξη και να αναπτυχθούν με ανθεκτικότητα. Όπως σημείωσε η κα. Πολεμίτη: «Η ταχεία ανάπτυξη είναι συναρπαστική και αξίζει να αναγνωρίζεται. Εκείνο που έχει πραγματική σημασία σε βάθος χρόνου είναι κατά πόσο οι ιδρυτές, η ομάδα, η στρατηγική και το κεφάλαιο μπορούν να εξελίσσονται μαζί με την εταιρεία καθώς αυτή μεγαλώνει. Αυτό είναι που μετατρέπει μια ισχυρή περίοδο ανάπτυξης σε μια επιχείρηση με ουσιαστική προοπτική διάρκειας».

Στη συνέχεια, ο Κωνσταντίνος Κρητιώτης, Assistant Manager, Strategy & Transactions στην Deloitte Κύπρου, και μέλος της ομάδας του IEC και του ARIS, πήρε το λόγο εστιάζοντας στη σημασία της ενίσχυσης της καινοτομίας και της στήριξης των νέων επιχειρηματιών, μέσα από ουσιαστική κατανόηση των αναγκών τους και κατάλληλη καθοδήγηση, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της ανάπτυξής τους. Ταυτόχρονα, ανέδειξε το ρόλο του ARIS στην υποστήριξη επιχειρηματιών ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους, μέσα από στοχευμένη υποστήριξη και καθοδήγηση, πρόσβαση σε εξειδικευμένη γνώση, δίκτυα και άλλους πόρους. Όπως ανάφερε, αυτά μπορούν να τους βοηθήσουν να μετατρέψουν υποσχόμενες ιδέες σε βιώσιμες και επιτυχημένες επιχειρήσεις. Τέλος, αναφέρθηκε στην ευρύτερη συμβολή του IEC στην προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην Κύπρο, μέσα από εφαρμοσμένη έρευνα, διαχείριση καινοτομίας, συμμετοχή σε ευρωπαϊκά έργα και συνεργασία με οργανισμούς και πρωτοβουλίες που στηρίζουν την ανάπτυξη του ευρύτερου οικοσυστήματος καινοτομίας.

Κλείνοντας την εκδήλωση, ο Κυριάκος Χαραλαμπίδης, Partner Strategy & Transactions της Deloitte Κύπρου και Deloitte Middle East & Cyprus Technology Fast 50 Programme Leader, παρουσίασε τα αποτελέσματα της πέμπτης έκδοσης του προγράμματος, και στη συνέχεια απένειμε βραβεία στις εταιρείες που αναδείχθηκαν. Ο σταθερά αυξανόμενος αριθμός αιτήσεων στο πρόγραμμα κάθε χρόνο αντικατοπτρίζει την ωρίμανση του οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή. Ιδιαίτερη σημασία για την τοπική αγορά έχει το γεγονός ότι, σε όλες τις διοργανώσεις μέχρι σήμερα, στις κορυφαίες θέσεις περιλαμβάνονται επιχειρήσεις τεχνολογίας με έδρα την Κύπρο, κάτι που επιβεβαιώνει τη συνεχή εξέλιξη και ενδυνάμωση της τοπικής αγοράς.

Ο κ. Χαραλαμπίδης τόνισε ότι «οι επιχειρηματίες έχουν τη δύναμη να συμβάλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση του μέλλοντος. Μέσα από την καινοτομία μπορούν να ενισχύσουν κοινότητες, να επηρεάσουν ολόκληρους κλάδους και να συμβάλουν στην ανάπτυξη ευρύτερων οικοσυστημάτων». Σημείωσε ακόμη ότι πρωτοβουλίες όπως το ARIS και το Fast 50 διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, τόσο στην έμπνευση της επόμενης γενιάς ιδρυτών όσο και στην ενίσχυση του ευρύτερου τοπίου καινοτομίας, αναδεικνύοντας ισχυρές πρακτικές και εμβαθύνοντας τις διασυνδέσεις στο οικοσύστημα.

Απευθυνόμενος στους φιλόδοξους επιχειρηματίες στο κοινό, τους προέτρεψε να υιοθετήσουν ένα διεθνή προσανατολισμό από τα πρώτα τους βήματα και να επιδιώκουν τις ιδέες τους με επιμονή. Τόνισε τη σημασία ενός σαφώς καθορισμένου πλάνου για την ανάπτυξη ενός προϊόντος ή υπηρεσίας, σε συνδυασμό με μια ξεκάθαρη go-to-market στρατηγική για την αποτελεσματική διάθεσή του στην αγορά. Παράλληλα, τους κάλεσε να παραμένουν ευέλικτοι και δεκτικοί στην αλλαγή, διατηρώντας σταθερά την προσήλωσή τους στους μακροπρόθεσμους στόχους τους, παρά τις προκλήσεις που ενδέχεται να προκύψουν στην πορεία.