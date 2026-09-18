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Νέες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων αναμένουν εκπρόσωποι πρατηριούχων, εισαγωγέων και καταναλωτών, την ώρα που η βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης έχουν ήδη καταγράψει σημαντικές ανατιμήσεις στην Κύπρο.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων, Σάββας Προκοπίου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν νέες αυξήσεις της τάξης του ενός έως δύο σεντ ανά λίτρο, ζητώντας παράλληλα στοχευμένες κρατικές παρεμβάσεις για τις ευάλωτες ομάδες.

Ο εκτελεστικός διευθύνων σύμβουλος της Πετρολίνα, Ντίνος Λευκαρίτης, ανέφερε ότι οι τιμές παρουσιάζουν ανοδική τάση, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι η Κύπρος βρίσκεται σε καλύτερη θέση από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ότι τα περιθώρια κέρδους των εταιρειών παραμένουν χαμηλά.

Ο πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, Μάριος Δρουσιώτης, ζήτησε την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, καλώντας τα Υπουργεία Οικονομικών και Ενέργειας να διασφαλίσουν ότι η στήριξη θα καταλήξει αποκλειστικά στους καταναλωτές.

Πρατηριούχοι: Πιθανές και άλλες αυξήσεις

Ο κ. Προκοπίου ανέφερε ότι αρμόδιοι για τις τιμές είναι η Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή και οι εταιρείες εισαγωγής καυσίμων.

«Εμείς ως πρατηριούχοι παρακολουθούμε τις διαδοχικές αυξήσεις, οι οποίες δυστυχώς επηρεάζουν τόσο τον κλάδο μας όσο και άλλους κλάδους. Αναμένουμε, βάσει εμπειρίας, ακόμη λίγες αυξήσεις», είπε.

Όπως εξήγησε, δεν είναι γνωστό το ακριβές ύψος των ανατιμήσεων, ωστόσο το προηγούμενο διάστημα καταγράφηκαν αυξήσεις ενός έως δύο σεντ. Εξέφρασε παράλληλα την ελπίδα ότι θα ακολουθήσει αποκλιμάκωση των τιμών.

Ερωτηθείς εάν απαιτείται νέα παρέμβαση από το Υπουργείο Οικονομικών, πέραν της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τάχθηκε υπέρ στοχευμένης στήριξης των ευάλωτων ομάδων.

Πρόσθεσε ότι, εφόσον υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια, θα μπορούσε να εφαρμοστεί και πρόσθετη οριζόντια μείωση της φορολογίας.

Ο Σύνδεσμος Πρατηριούχων εισηγείται επίσης τη δημιουργία μηχανισμού βάσει του οποίου, όταν οι τιμές υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο επίπεδο, η φορολογία θα μειώνεται αυτομάτως, τουλάχιστον κατά τα 8,33 σεντ που ισχύουν σήμερα.

Εισαγωγείς: Οι τιμές καθορίζονται από τα διυλισμένα προϊόντα

Ο κ. Λευκαρίτης χαρακτήρισε απρόβλεπτη την αγορά πετρελαιοειδών, σημειώνοντας ότι μια διεθνής εξέλιξη μπορεί ανά πάσα στιγμή να επηρεάσει τις τιμές.

«Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τάση προς τα πάνω», ανέφερε, προσθέτοντας ότι σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας οι τιμές έχουν ξεπεράσει τα δύο ευρώ ανά λίτρο.

Υποστήριξε ότι οι τιμές στην Κύπρο παραμένουν συγκριτικά χαμηλότερες και ότι τα περιθώρια κέρδους των εταιρειών είναι περιορισμένα.

Απαντώντας στην κριτική ότι οι αυξήσεις μεταφέρονται γρήγορα στην αγορά, ενώ οι μειώσεις εφαρμόζονται με καθυστέρηση, εξήγησε ότι οι κυπριακές τιμές δεν συνδέονται άμεσα με το αργό πετρέλαιο Brent.

Όπως είπε, μετά το κλείσιμο του κυπριακού διυλιστηρίου το 2004, η Κύπρος εισάγει έτοιμα, διυλισμένα προϊόντα. Συνεπώς, οι τιμές επηρεάζονται από τις χρεώσεις των διυλιστηρίων και τις διεθνείς τιμές Platts για τα διυλισμένα προϊόντα πετρελαίου.

«Εάν το διυλιστήριο στη Χάιφα ή στην Ελλάδα επιβάλει μια πρόσθετη αύξηση, τόσο θα πληρώσουμε», ανέφερε.

Αυξήσεις έως 60,6 σεντ από τον Μάρτιο

Παρουσιάζοντας τα στοιχεία του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, ο κ. Δρουσιώτης ανέφερε ότι από την 1η Μαρτίου έως τις 17 Σεπτεμβρίου:

Η βενζίνη 95 οκτανίων αυξήθηκε από €1,315 σε €1,663 το λίτρο , δηλαδή κατά 34,8 σεντ.

, δηλαδή κατά 34,8 σεντ. Το πετρέλαιο κίνησης αυξήθηκε από €1,413 σε €1,925 το λίτρο , καταγράφοντας άνοδο 51,4 σεντ.

, καταγράφοντας άνοδο 51,4 σεντ. Το πετρέλαιο θέρμανσης αυξήθηκε από €0,95 σε €1,556 το λίτρο, δηλαδή κατά 60,6 σεντ.

Οι υψηλότερες τιμές στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης είχαν καταγραφεί στα μέσα Ιουλίου του 2022, όταν διαμορφώθηκαν στα €1,828 και €1,989 ανά λίτρο αντιστοίχως.

Το πετρέλαιο θέρμανσης, ωστόσο, είχε ανέλθει τότε στο €1,515 ανά λίτρο, ενώ στις 17 Σεπτεμβρίου του 2026 έφθασε στο €1,556. Σύμφωνα με τον κ. Δρουσιώτη, η σημερινή τιμή βρίσκεται περίπου τέσσερα σεντ πάνω από το προηγούμενο ιστορικό υψηλό.

«Δυστυχώς, οι προβλέψεις για το επόμενο δεκαπενθήμερο είναι ότι θα έχουμε και άλλες αυξήσεις», εκτίμησε.

Αίτημα για επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών ζητά πρόσθετη επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, πέραν της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, λόγω της ιδιαίτερα υψηλής τιμής του.

Ο κ. Δρουσιώτης κάλεσε τα Υπουργεία Οικονομικών και Ενέργειας να δημιουργήσουν μηχανισμό που θα διασφαλίζει ότι η επιδότηση θα μεταφερθεί εξ ολοκλήρου στις τιμές λιανικής.

Υποστήριξε ότι, όταν τον Απρίλιο επιδοτήθηκαν κατά 8,33 σεντ η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, 19 πρατήρια δεν μείωσαν καθόλου τις τιμές τους, ενώ 97 τις περιόρισαν κατά λιγότερο από 8,33 σεντ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό είχε ως αποτέλεσμα μέρος της επιδότησης να μην περάσει στους καταναλωτές.

ΚΥΠΕ