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Ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, συνέχισε την Τρίτη τις επαφές του με ομολόγους του στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Μεταξύ άλλων, υπέγραψε με τον Υπουργό Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας της Ρουάντας, Olivier J.P. Nduhungirehe, Συμφωνία Αεροπορικών Υπηρεσιών, με στόχο την αύξηση της συνδεσιμότητας μεταξύ Κύπρου και Ρουάντας και με την Υπουργό Εξωτερικών της Ρουμανίας, Toiu Oana, ένα Μνημόνιο Αντίληψης για Πολιτικές Διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Αρχικά, ο ΥΠΕΞ συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών του Λιβάνου, Youssef Raggi, σε μια συνάντηση την οποία ο κ. Κόμπος χαρακτήρισε «εποικοδομητική».

Όπως έγραψε ο κ. Κόμπος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, με τον Λιβάνιο ομόλογό του ανασκόπησαν τις “ισχυρές” διμερείς σχέσεις Κύπρου και Λιβάνου και επανέλαβαν την αποφασιστικότητά τους να εμβαθύνουν περαιτέρω τη διμερή συνεργασία.

Συζήτησαν επίσης τις περιφερειακές εξελίξεις, τη σχέση ΕΕ-Λιβάνου, καθώς και την κοινή δέσμευση για ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα.

Σύμφωνα με τον κ. Κόμπο, ο ίδιος επαναβεβαίωσε τον πλήρη σεβασμό της Κύπρου στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου.

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου συναντήθηκε επίσης με τον Υπουργό Εξωτερικών του Μαρόκου, Νάσερ Μπουρίτα, και συζήτησαν «για τα επόμενα βήματα στις διμερείς σχέσεις», όπως έγραψε σε άλλη ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο κ. Κόμπος σημείωσε ότι αντάλλαξαν απόψεις για τις σχέσεις ΕΕ-Μαρόκου, καθώς και για τις περιφερειακές εξελίξεις.

Επιπλέον, ο Υπουργός ανέφερε ότι είχε μια «πολύ καλή ανταλλαγή απόψεων» με τον Υπουργό Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας της Ρουάντας, Olivier J.P. Nduhungirehe.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο κ. Κόμπος σημείωσε ότι συζήτησε με τον ομόλογό του συγκεκριμένους τρόπους ενίσχυσης της διμερούς και πολυμερούς συνεργασίας, καθώς και θέματα περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος.

«Κατά τη συνάντησή μας είχαμε επίσης τη χαρά να υπογράψουμε τη Συμφωνία Αεροπορικών Υπηρεσιών, με στόχο την αύξηση της συνδεσιμότητας μεταξύ Κύπρου και Ρουάντας», σημείωσε.

Περαιτέρω, ο κ. Κόμπος συναντήθηκε και με τον ομόλογό του από τη Σερβία, Μarko Djuric. Όπως σημείωσε, οι δύο τους συζήτησαν τα επόμενα βήματα στη “στενή διμερή εταιρική σχέση” των δύο χωρών.

Επίσης, ο κ. Κόμπος σημείωσε ότι εξέφρασε τη σταθερή στήριξη της Κύπρου στην ευρωπαϊκή προοπτική της Σερβίας και επαναβεβαίωσε την πάγια θέση της Κύπρου όσον αφορά την εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της Σερβίας.

Σύμφωνα με τον κ. Κόμπο, οι δύο Υπουργοί αντάλλαξαν, ακόμα, απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις.

Επίσης, ο Υπουργός συναντήθηκε και με την Υπουργό Εξωτερικών της Ρουμανίας, Toiu Oana, με την οποία υπέγραψαν ένα Μνημόνιο Αντίληψης για Πολιτικές Διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο χωρών για την “περαιτέρω ενίσχυση των στενών σχέσεων και συνεχή συντονισμό σε διμερές, ευρωπαϊκό και πολυμερές επίπεδο”, όπως έγραψε ο κ. Κόμπος σε άλλη ανάρτηση στο Χ.

ΚΥΠΕ