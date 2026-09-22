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Το Κυπριακό ήταν ανάμεσα στα θέματα που συζήτησε την Τρίτη, στη Νέα Υόρκη, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη συνάντηση που είχαν, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Όπως ανακοινώθηκε από τον ΟΗΕ, Γκουτέρες και Ερντογάν “αντάλλαξαν απόψεις για την Κύπρο, τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς και για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή”.

ΚΥΠΕ