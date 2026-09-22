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Στο 164% της κανονικής για τον μήνα Σεπτέμβριο ανήλθε η μέση ολική ποσότητα βροχόπτωσης που έπεσε στις ελεύθερες περιοχές από την 1η του μήνα μέχρι και το πρωί της 22ης ημέρας του, με τη μεγαλύτερη αύξηση της βροχόπτωσης, σε σχέση με την κανονική, να καταγράφεται στο Φρέναρος, αφού ανήλθε στο εντυπωσιακό ποσοστό του 2.167%.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία του Τμήματος Μετεωρολογίας που δημοσιοποιήθηκαν την Τρίτη, η μέση ολική ποσότητα βροχόπτωσης από την 1η μέχρι τις 9.00 το πρωί της 22ας Σεπτεμβρίου ανήλθε στα 7,4 χιλιοστά, σε σύγκριση με 4,5 χιλιοστά, που είναι η κανονική βροχόπτωση για το μήνα.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία, η μεγαλύτερη ποσότητα βροχόπτωσης κατά την ίδια περίοδο σημειώθηκε στο αεροδρόμιο Λάρνακας με 31,8 χιλιοστά, που αντιστοιχεί στο εντυπωσιακό ποσοστό του 1.871% της κανονικής για μήνα Σεπτέμβριο.

Ακολουθούν ο Κόρνος με 31,7 χιλιοστά βροχόπτωση, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 556% της κανονικής και το Φρέναρος με 26,0 χιλιοστά που αντιστοιχεί στο επίσης εντυπωσιακό ποσοστό του 2.167% της κανονικής βροχόπτωσης για τον μήνα.

Στην τέταρτη θέση με τη μεγαλύτερη ποσότητα βροχόπτωσης βρίσκεται η Πάνω Παναγιά με 19,4 χιλιοστά που αντιστοιχεί στο 373% της κανονικής.

ΚΥΠΕ