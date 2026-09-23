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Δεν κάνει πίσω αυτή τη φορά για την επιλογή του χώρου όσον αφορά την ανέγερση νέων Κεντρικών Φυλακών, ο αρμόδιος υπουργός, παρά τις αντιδράσεις που έχουν προκύψει από επηρεαζόμενους δήμους.

Ο Κώστας Φυτιρής ετοιμάζει επιστολή προς τους δήμους Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου και Λατσιών – Γερίου, με την οποία θα απαντά στις αντιδράσεις τους, ενώ θα δηλώνει την προθυμία του να συζητήσει τις ενστάσεις τους και παράλληλα να παρουσιάσει το master plan όταν αυτό θα είναι έτοιμο. Επίσης, στις προθέσεις βρίσκεται και η αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου που βρίσκεται στον Άγιο Σωζόμενο ώστε να είναι επισκέψιμος από τους πολίτες.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης είναι πρόθυμος να συναντήσει τους επηρεαζόμενους δημάρχους για να καταθέσουν τις εισηγήσεις και προτάσεις τους για την εύρυθμη λειτουργία του σωφρονιστικού ιδρύματος, καθώς και πιθανές αλλαγές που να μην επηρεάζουν την καθημερινότητα των δημοτών. Σύμφωνα με δηλώσεις του στον Alpha ο υπουργός ανέφερε ότι ο χώρος έχει επιλεγεί, είναι μακριά από την οικιστική περιοχή και οι φυλακές δεν θα επιβαρύνουν την περιοχή, αντιθέτως θα την αναβαθμίσουν και θα την αναδείξουν. Θα είναι ένα κλειστό σύστημα και δεν θα επιβαρύνει τους κατοίκους με οχλαγωγία. Είναι επτά χιλιόμετρα μακριά από κατοίκους, είπε. Ο υπουργός Δικαιοσύνης διερωτήθηκε γιατί τόσες πολλές αντιδράσεις για τις νέες Κεντρικές Φυλακές, που τα τελευταία εκατό χρόνια λειτουργούν στην «καρδιά» της Λευκωσίας, με περίοικους που δεν παραπονιούνται.

Αναφερόμενος για την εγκατάλειψη της επιλογής είπε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Αναπτύξεως, το είδε το τεμάχιο και αυτό που μας ανέφερε είναι ότι θα υπήρχε υψηλό κόστος για οδικό δίκτυο, μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος, αποχέτευσης και υδροδότησης. Στον Άγιο Σωζόμενο υπάρχουν πυλώνες υψηλής τάσης, άρα μας βοηθά να μειώσουμε το κόστος, υπάρχουν υποδομές και οδικό δίκτυο. Αυτοί είναι οι παράγοντες. Κάπου πρέπει να γίνει το σωφρονιστικό ίδρυμα και αυτή είναι η καλύτερη επιλογή, κατέληξε.

Στο μεταξύ, το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών αντιμετωπίζει με επιφύλαξη και ανησυχία τις πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες σχεδιάζεται η μετακίνηση των Κεντρικών Φυλακών στην περιοχή της κοινότητας Αγίου Σωζομένου. Όπως αναφέρει, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πληροφορία ότι ο χώρος που έχει επιλεγεί επηρεάζει περιοχή η οποία έχει χαρακτηριστεί ως προστατευόμενη βάσει της ευρωπαϊκής Οδηγίας για τους Οικοτόπους και έχει ενταχθεί στο Δίκτυο Natura 2000.