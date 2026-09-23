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Νέες αλλαγές και διευκολύνσεις τίθενται σε ισχύ για τους γεωργοκτηνοτρόφους που επιθυμούν να προβούν σε ανέγερση νέων εγκαταστάσεων ή στον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων υποστατικών. Στο πλαίσιο των επενδυτικών παρεμβάσεων του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2023 – 2027, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, προχώρησε στη θέσπιση νέων νομοθετικών ρυθμίσεων και στην έκδοση ειδικού οδηγού αδειοδότησης.

Πολλοί γεωργοκτηνοτρόφοι αιτούνται την επιδότηση για την ανέγερση των νέων τους υποστατικών (κτηνοτροφικών υποστατικών, γεωργικών αποθηκών, φωτοβολταϊκών, δεξαμενών, περιφράξεων, αντιχαλαζικών, θερμοκηπίων κ.ά.) ή τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων. Προϋπόθεση για την εξασφάλιση της επιδότησης είναι η κατάθεση άδειας οικοδομής.

Μέχρι σήμερα, η εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών, αλλά και η αξιολόγηση των αιτήσεων, παρουσίαζε σημαντικές καθυστερήσεις, με αποτέλεσμα οι παραγωγοί να δυσκολεύονται να ολοκληρώσουν τις επενδύσεις τους και να απορροφήσουν τις σχετικές επιδοτήσεις από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ).

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, ετοιμάστηκε από τον Κλάδο Χρήσης Γης και Ύδατος του Τμήματος Γεωργίας ένας ολοκληρωμένος οδηγός που αποσκοπεί στη διασφάλιση της ταχείας εξέτασης των αιτήσεων και στον σαφή καθορισμό των απαιτήσεων ανά κατηγορία κατασκευής για έκδοση άδειας οικοδομής.

Στο νέο διάταγμα για τις υφιστάμενες μονάδες περιλαμβάνονται μειωμένες απαιτήσεις από μέρους της αδειοδοτούσα Αρχής, ιδιαίτερα ως προς την ικανοποιητική προσπέλαση για μονοπάτι ή δρόμο όπου δεν υπάρχει πλέον αναφορά σε πλάτος. Επίσης, στον οδηγό καταγράφεται τι άδεια απαιτείται στην αδειοδότηση κάθε κατασκευής (πολεοδομική, οικοδομική, περιβαλλοντική), από ποιες υπηρεσίες/ τμήματα θα πρέπει να εξασφαλίσει διαβούλευση ο μελετητής/ γεωργός, τι έγγραφα απαιτούνται και η υποχρέωση της Υπηρεσίας όπως εκφράσει τις απόψεις/ όρους της εντός 21 ημερών.

Επίσης, ο ΕΟΑ έχει υποχρέωση να εκδώσει την άδεια οικοδομής εντός 20 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης από το μελετητή/ γεωργό, συμπληρωμένων πλήρως και ορθών, όλων των εντύπων που απαιτούνται για εξέταση για το προτεινόμενο έργο. Για τη διευκόλυνση της αδειοδότησης των κατασκευών έχουν ετοιμαστεί από τα διάφορα εμπλεκόμενα Τμήματα/ Υπηρεσίες, όπου είναι δυνατό, τυποποιημένοι όροι αδειοδότησης.

Για τις υφιστάμενες μονάδες και τα θερμοκήπια καταργήθηκε η αναφορά σε ελάχιστο πλάτος δρόμου/ μονοπατιού, ενώ γίνονται δεκτές διάφορες μορφές προσπέλασης (π.χ. εγγεγραμμένο μονοπάτι, δικαίωμα διόδου, ιδιωτικές συμφωνίες, δασικοί δρόμοι).

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται καθοδήγηση σχετικά με κατασκευές, όπως κτηνοτροφικά υποστατικά, γεωργικές αποθήκες, φωτοβολταϊκά, δεξαμενές, περιφράξεις, αντιχαλαζικά, θερμοκήπια, κ.ά.

• Θερμοκήπια: Με βάση το Ειδικό Διάταγμα Ανάπτυξης (ΚΔΠ 139/2025), δεν απαιτείται πολεοδομική άδεια εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ενώ ο συντελεστής δόμησης δεν επηρεάζεται όταν χρησιμοποιούνται ελαφρά υλικά.

• Γεωργικές αποθήκες (έως 30 τ.μ.): Εξαιρούνται από την υποχρέωση εξασφαλισμού πολεοδομικής και οικοδομικής άδειας, βάσει των Γενικών Διαταγμάτων Ανάπτυξης και Εξαίρεσης, εφόσον πληρούνται οι οριζόμενες προδιαγραφές.

• Κτηνοτροφικά υποστατικά και αιγοπροβατοτροφία: Θεσπίστηκε ειδικό πλαίσιο για τις υφιστάμενες μονάδες αιγοπροβατοτροφίας (ΚΔΠ 140/2025). Παράλληλα, για νέες μεγάλες μονάδες άνω των 800 ζώων παρέχονται διευκολύνσεις ταχείας αδειοδότησης και παραχώρησης κρατικής γης, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγής γάλακτος στο πλαίσιο της κατοχύρωσης του χαλλουμιού ως ΠΟΠ.

• Αντιχαλαζικές / αντιβρόχινες κατασκευές και δεξαμενές νερού: Εφαρμόζονται απλοποιημένες διαδικασίες υποβολής μέσω του συστήματος «ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ», ενώ διατίθενται έτοιμα πιστοποιημένα σχέδια και προδιαγραφές.