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Τουλάχιστον €1.000.000 θα μοιραστούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση της Πέμπτης 24/09/2026 μετά το Τζακ-Ποτ που σημειώθηκε κατά τη χθεσινή διαλογή της 3122ης κλήρωσης του Τζόκερ.
Επίσης, δύο (2) τυχερά δελτία βρέθηκαν στη 2η κατηγορία (5), τα οποία κερδίζουν το ποσό των €100.000,00 για κάθε επιτυχία.
Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 19, 9, 14, 35, 21
Τζόκερ ο αριθμός: 13
Οι κληρώσεις Τζόκερ του Allwyn ΟΠΑΠ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.