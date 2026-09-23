Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Τουλάχιστον €1.000.000 θα μοιραστούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση της Πέμπτης 24/09/2026 μετά το Τζακ-Ποτ που σημειώθηκε κατά τη χθεσινή διαλογή της 3122ης κλήρωσης του Τζόκερ.

Επίσης, δύο (2) τυχερά δελτία βρέθηκαν στη 2η κατηγορία (5), τα οποία κερδίζουν το ποσό των €100.000,00 για κάθε επιτυχία.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 19, 9, 14, 35, 21

Τζόκερ ο αριθμός: 13

Οι κληρώσεις Τζόκερ του Allwyn ΟΠΑΠ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.