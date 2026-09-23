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Σε περιπέτειες ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας με τη διαδικασία για πλήρωση των θέσεων επιστημονικών διευθυντών για τις Περιφέρειές του να μετατρέπεται, όπως όλα δείχνουν, σε νομική διαμάχη και όχι μόνο.

Ο πρόεδρος της Παγκύπριας Συντεχνίας Κυβερνητικών Ιατρών, διευθυντής κλινικής στην αντίστοιχη κλίμακα και μοναδικός υποψήφιος για τη θέση του επιστημονικού διευθυντή της Περιφέρειας Λεμεσού – Πάφου, δήλωσε ξεκάθαρα στον «Φ» ότι, μετά την απόρριψή του από τον ΟΚΥπΥ θα λάβει όλα τα νόμιμα μέτρα που έχει στη διάθεσή του, τονίζοντας ότι θεωρεί πως ο Οργανισμός «ενήργησε με μη αποδεκτά κριτήρια» και αφήνοντας να εννοηθεί ότι λήφθηκαν υπόψη ζητήματα που, κατά την άποψή του, «θα έπρεπε να μένουν μακριά από αυτού του είδους τις διαδικασίες».

Αντίστοιχες αντιδράσεις προέκυψαν και για την περιφέρεια Λευκωσίας με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για παρεμβάσεις της τελευταίας στιγμής, ώστε να εκδηλώσουν ενδιαφέρον γιατροί πέραν εκείνων που αρχικά είχαν θέσει την υποψηφιότητά τους ενώπιον του Οργανισμού.

Το ενδιαφέρον βεβαίως περιστρέφεται, και αναμένεται ότι θα επικεντρωθεί και το επόμενο διάστημα, στην περιφέρεια Λεμεσού Πάφου, καθώς η απόρριψη της υποψηφιότητας του Σωτήρη Κούμα, αφήνει στην πράξη τη συγκεκριμένη θέση κενή, με τον ΟΚΥπΥ να ετοιμάζεται να επαναλάβει τη διαδικασία προκειμένου να την καλύψει.

Στην επιστολή που έλαβε από τον Οργανισμό, ο πρόεδρος της ΠΑΣΥΚΙ, αναφέρεται ότι ο Οργανισμός εξέτασε την υποψηφιότητά του, «και αποφάσισε όπως μη προχωρήσει στην ανάθεση των συγκεκριμένων καθηκόντων προς εσάς (τον Σωτήρη Κούμα δηλαδή), και να επαναλάβει τη διαδικασία μέσω νέας εκδήλωσης ενδιαφέροντος». Η απόφαση, σύμφωνα με την επιστολή, «λήφθηκε με γνώμονα τις ανάγκες του Οργανισμού και τα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης».

Όπως πληροφορούμαστε, ενήμερος για τη συγκεκριμένη εξέλιξη είναι και ο υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, ενώ από πλευράς του Οργανισμού, δεν φαίνεται να δόθηκαν εξηγήσεις που να ικανοποιούν τον διευθυντή της αιματολογικής κλινικής του Νοσοκομείου Λεμεσού.

Στο νοσηλευτήριο βεβαίως, μετά και τη γνωστοποίηση της απόφασης για απόρριψη της υποψηφιότητας του Σωτήρη Κούμα, επικρατεί αναστάτωση μεταξύ των γιατρών, με τον ίδιο να δηλώνει έτοιμος να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες.

Σε ερώτηση για το κατά πόσον θεωρήθηκε κώλυμα η ιδιότητά του ως πρόεδρος της ΠΑΣΥΚΙ, ο κ. Κούμας απάντησε στον «Φ» ότι «κάτι τέτοιο θα ήταν εντελώς απαράδεκτο και σίγουρα και για αυτό αλλά και για άλλα θα πρέπει οι αρμόδιοι στον ΟΚΥπΥ να δώσουν σαφείς απαντήσεις και να τις τεκμηριώσουν με βάση όλες τις σχετικές νομοθεσίες».

«Στην πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος και με βάση τα όσα αναφέρονταν σε αυτή, φαίνεται ξεκάθαρα ότι πληρώ όλα τα απαιτούμενα προσόντα ως εκ τούτου η απόφαση για απόρριψη της υποψηφιότητάς μου σίγουρα δημιουργεί πολλά ερωτηματικά».

Από πλευράς ΟΚΥπΥ, σύμφωνα με αρμόδια πηγή, λήφθηκαν υπόψη, τόσο τα απαιτητικά καθήκοντα του κ. Κούμα ως διευθυντής μιας πετυχημένης νοσοκομειακής κλινικής με ήδη μεγάλο φόρτο εργασίας, όσο και το δικαιολογημένα βεβαρημένο πρόγραμμά του ως πρόεδρος της μεγαλύτερης συνδικαλιστικής οργάνωσης των γιατρών του δημοσίου, αλλά και το γεγονός ότι κατά καιρούς ο πρόεδρος της ΠΑΣΥΚΙ σε δημόσιες τοποθετήσεις του, δήλωσε την αντίθεσή του στο μοντέλο λειτουργίας του Οργανισμού, κάτι το οποίο επανέλαβε και στη συνάντησή του με το διοικητικό συμβούλιο του ΟΚΥπΥ.