Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σε αυθόρμητη στάση εργασίας προχωρεί σήμερα το νοσηλευτικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, καταγγέλλοντας υπερπληρότητα, πολύωρη παραμονή ασθενών στο ΤΑΕΠ μέχρι να βρεθεί διαθέσιμη κλίνη και εξαντλητικές υπερωρίες. Οι νοσηλευτές προειδοποιούν ότι η κατάσταση έχει φτάσει στα όριά της και ζητούν μόνιμες λύσεις από τον ΟΚΥπΥ.

Σε ανακοίνωσή της, η ΠΑΣΥΔΥ και ο Κλάδος Νοσηλευτικού Προσωπικού αναφέρουν ότι βασική αιτία της κινητοποίησης είναι η υπερπληρότητα που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στο νοσηλευτήριο, με αποτέλεσμα ασθενείς να παραμένουν για ώρες στο ΤΑΕΠ μέχρι να εξασφαλιστεί διαθέσιμη κλίνη.

Όπως σημειώνουν, η διεύθυνση του νοσοκομείου προχώρησε στο άνοιγμα πέντε επιπλέον κλινών, οι οποίες στελεχώνονται σε υπερωριακή βάση, ωστόσο το μέτρο δεν έχει επιλύσει το πρόβλημα.

Η συντεχνία και ο Κλάδος κάνουν λόγο για προσωπικό που βρίσκεται πλέον στα όρια της επαγγελματικής εξουθένωσης, καθώς οι νοσηλευτές καλούνται καθημερινά να καλύπτουν τις αυξημένες ανάγκες με συνεχόμενη υπερωριακή εργασία.

Όπως υποστηρίζουν, η κατάσταση αυτή επιβαρύνει τόσο τη σωματική και ψυχική υγεία του προσωπικού όσο και την ασφάλεια των ασθενών.

ΠΑΣΥΔΥ και Κλάδος Νοσηλευτικού Προσωπικού καλούν τη διεύθυνση του ΟΚΥπΥ να προχωρήσει σε ουσιαστικές και μόνιμες λύσεις για τα χρόνια προβλήματα του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, αντί για προσωρινές παρεμβάσεις που, όπως αναφέρουν, απλώς μεταθέτουν το πρόβλημα.