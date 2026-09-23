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Σε κρίσιμο διπλωματικό τετ α τετ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Αμπάς Αραγτσί και ο Στιβ Γουίτκοφ συζήτησαν τους όρους της Τεχεράνης για τα Στενά του Ορμούζ, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε αισιοδοξία για πιθανή συμφωνία με το Ιράν.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί συναντήθηκε με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, μεταφέροντάς του τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος του Γουίτκοφ, όπως μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB, με την ιρανική πλευρά να επιμένει ότι η άρση των περιορισμών αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε εξέλιξη.

Οι όροι της Τεχεράνης για τα Στενά του Ορμούζ

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν τα ιρανικά μέσα, οι απαιτήσεις της Τεχεράνης περιλαμβάνουν:

την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ,

την άμεση αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που παραμένουν παγωμένα,

τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως για τη μεταφορά ενέργειας, γεγονός που καθιστά την κατάσταση στην περιοχή κρίσιμη για τη διεθνή αγορά.

Τραμπ: «Πολύ καλή» η τρίωρη συνάντηση ΗΠΑ – Ιράν

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν τρίωρη συνάντηση με την ιρανική αντιπροσωπεία, την οποία χαρακτήρισε «πολύ καλή».

Ο Τραμπ έκανε τις δηλώσεις κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όταν ρωτήθηκε εάν υπήρξε επαφή μεταξύ της κυβέρνησής του και της ιρανικής πλευράς.

«Τελείωσε πριν από μία ώρα. Ήταν μια συνάντηση που διήρκεσε τρεις ώρες. Ήταν μια πολύ καλή συνάντηση», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι αναμένεται να υπάρξει νέα επαφή «στο πολύ κοντινό μέλλον».

Μετά τη συνάντησή του με τον Βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών, εκτιμώντας ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

«Θεωρώ πως θα επιτευχθεί διευθέτηση», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι οι Ιρανοί «θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας» και ότι οι επαφές συνεχίζονται.

Ωστόσο, ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να επιτρέψουν στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Τραμπ στον ΟΗΕ: «Πρέπει να αποφασίσω αν θα αφανίσω το Ιράν ή αν θα κάνω συμφωνία»

Νωρίτερα, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τους διεθνείς ηγέτες να παραμείνουν «ενωμένοι στην άσκηση πίεσης στο Ιράν».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι βρίσκεται αντιμέτωπος με μια κρίσιμη επιλογή: «αν θα αφανίσει το Ιράν ή αν θα κάνει μια συμφωνία» με την Τεχεράνη, εκτιμώντας πάντως ότι μια συμφωνία είναι πιθανό να επιτευχθεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι το Ιράν «δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα», χαρακτηρίζοντας το ιρανικό καθεστώς «αδύναμο και απελπισμένο» και υποστηρίζοντας ότι «μεγάλες αλλαγές μπορεί να συμβούν γρήγορα».

Σε συνάντησή του με ηγέτες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και άλλων αραβικών χωρών, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ έχουν «απομονώσει οικονομικά» το Ιράν και ότι υπάρχει χρονικό περιθώριο για την Τεχεράνη να προχωρήσει σε αλλαγή στάσης.

Η απάντηση του Ιράν στις απειλές Τραμπ

Ο ιρανικός στρατός και οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) χαρακτήρισαν τις δηλώσεις του Τραμπ περί πιθανής «εξάλειψης» της Ισλαμικής Δημοκρατίας ως «εσωτερική προπαγάνδα».

Σε κοινή ανακοίνωση του γενικού επιτελείου των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων και του κεντρικού στρατηγείου Χατάμ αλ-Ανμπίγια, που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση IRIB, αναφέρεται ότι οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου αντανακλούν «το στρατηγικό αδιέξοδο που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ στην επιθετικότητά τους απέναντι στο ιρανικό έθνος».

Παράλληλα, ο Τραμπ επανέλαβε τους ισχυρισμούς του ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις έχουν προκαλέσει σοβαρά πλήγματα στις ιρανικές στρατιωτικές δυνατότητες.

Όπως ανέφερε, το ιρανικό ναυτικό έχει «εξουδετερωθεί», υποστηρίζοντας ότι και τα 159 πλοία του Ιράν καταστράφηκαν από τις αμερικανικές δυνάμεις. Παράλληλα ισχυρίστηκε ότι έχουν πληγεί πάνω από το 90% των ιρανικών αεροσκαφών, καθώς και 430 εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων και 800 αποθήκες drones.

«Εξολοθρεύσαμε τα συστήματα αεράμυνας, αποδεκατίσαμε πλήρως την τρομοκρατική ηγεσία και καταστρέψαμε την οικονομία του», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

protothema.gr