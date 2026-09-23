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Από την στιγμή που η Κυβέρνηση υποστηρίζει όποτε κληθεί να πάρει θέση πως δεν υπάρχει διγλωσσία στους κόλπους της για την ηλεκτρική διασύνδεση, ο υπουργός Οικονομικών είναι τύποις «καλυμμένος». Έστω και αν υπάρχει -ή έστω υπήρχε- διγλωσσία.

Διαφοροποιήθηκε μεν, παλαιότερα, ο κ. Κεραυνός για το κόστος της διασύνδεσης και το δυνητικό οικονομικό βάρος στους καταναλωτές και αμφισβήτησε την προοπτική για μείωση του κόστους του ηλεκτρισμού όταν λειτουργήσει το καλώδιο. Όμως, όταν ανακοινώθηκε η απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού της Ελλάδας για μια μελέτη επικαιροποίησης δεδομένων, για να «ξέρουμε πού πάμε», ο κ. Κεραυνός χαιρέτισε αυτή την απόφαση και… περιμένει τη μελέτη. Και είναι επίσης «καλυμμένος» πολιτικά, έστω και αν, εκκρεμούσης της μελέτης, διατηρεί τις ίδιες επιφυλάξεις και τις λέει -λιγότερο συχνά πλέον- και δημόσια.

Ο Μάκης Κεραυνός κλήθηκε πριν λίγες μέρες (16 Σεπτεμβρίου) να σχολιάσει δήλωση του Προέδρου Χριστοδουλίδη ότι μόλις εκδοθεί από την ελληνική Κυβέρνηση NAVTEX για το υπόλοιπο των βυθομετρήσεων για τη διασύνδεση, θα αποδεσμευθούν τα (πρώτα) €25 εκατ. προς τον φορέα υλοποίησης. Και ο υπουργός απάντησε: «Όταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει δηλώσει κάτι, είναι δεδομένο ότι αυτό είναι θέση της Κυβέρνησης». Και εδώ καλυμμένος πολιτικά ο υπουργός.

Και η στήλη γνωρίζει πως αυτή ήταν η θέση του κ. Κεραυνού εδώ και καιρό: Τα λεφτά που συμφωνήθηκε να δώσει η Κύπρος για τον GSI, πριν αυτός ολοκληρωθεί και λειτουργήσει, θα δοθούν όταν ξεπεραστεί το όποιο γεωπολιτικό ζήτημα. Και πιο συγκεκριμένα, όταν εκδοθεί navtex για να προχωρήσουν τα ερευνητικά πλοία. Αυτή ήταν η θέση της Κυβέρνησης, έστω και αν τέτοια προϋπόθεση δεν αναγράφεται στη συμφωνία με την ελληνική Κυβέρνηση.

Η στήλη έγραψε πρόσφατα ότι το καλοκαίρι του 2024, όταν οι σχέσεις ΡΑΕΚ – ΑΔΜΗΕ είχαν φτάσει στο απροχώρητο και υπήρχε κίνδυνος να «πλακωθούν» οι δύο κυβερνήσεις, ο κ. Κεραυνός, λίγη ώρα πριν ληφθεί η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για την υπογραφή του πλαισίου συμφωνίας για τα 5χ25 εκατομμύρια ευρώ, είχε πει στον Πρόεδρο ότι ήταν έτοιμος να τον διευκολύνει με την παραίτησή του. Και ο Πρόεδρος τού είπε «να μείνεις εκεί που κάθεσαι».

Έχει δικαίωμα και υποχρέωση ο υπουργός Οικονομικών να ανησυχεί πως είναι δυνητικά προβληματικό ένα έργο του οποίου το κόστος δεν είναι γνωστό σήμερα. Όμως, θυμάται ο ίδιος κάποιο έργο του δημοσίου που τέλειωσε και παραδόθηκε στον χρόνο που είχε καθοριστεί και με το κόστος που προϋπολογίστηκε αρχικά;

Είναι πιθανό να υπάρχει ένα κενό ενημέρωσης του υπουργού για τη μεθοδολογία αποπληρωμής του έργου σε βάθος 35 χρόνων, στη βάση κανονισμών της ΕΕ και ρυθμιστικών αποφάσεων. Και ίσως κενό ενημέρωσης ως προς τις δεσμεύσεις που έχει ήδη αναλάβει η Κυπριακή Δημοκρατία μέσω των αρμοδίων θεσμών της για την κατασκευή αυτού του έργου. Οφείλουν οι συνεργάτες του να συγκεντρώσουν όλη την πληροφόρηση που απαιτείται, ώστε να αξιολογεί την κατάσταση ο κ. Κεραυνός με βάση τα πραγματικά δεδομένα και συνυπολογίζοντας το επιδιωκόμενο όφελος για τη χώρα, την οικονομία και την ενεργειακή ασφάλεια. Και ας μην είναι γνωστό σήμερα το τελικό κόστος, που σίγουρα θα είναι μεγαλύτερο από τα 1.9 δισ. ευρώ.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έκανε τις τελευταίες εβδομάδες 2-3 σημαντικές δηλώσεις για το έργο. Είπε πως για πρώτη φορά είμαστε κοντά να επανεκκινήσει, είπε πως υπήρξε συνεννόηση με Μητσοτάκη και Μακρόν για να γίνουν τα επόμενα βήματα και είπε επίσης πως με την έκδοση navtex θα αρχίσει να πληρώνει η χώρα αυτά που συμφώνησε με την ελληνική Κυβέρνηση να πληρώσει πριν λειτουργήσει ο GSI.

Σε καμία από τις δηλώσεις του αυτές ο Πρόεδρος δεν έθεσε ως προϋπόθεση την ολοκλήρωση της πολυδιαφημισμένης μελέτης από την ΕΤΕπ.

Αν αύριο ή σε 10 μέρες εκδοθεί η navtex και αρχίσει να βυθομετρά το γαλλικό πλοίο, το έργο θα έχει επανεκκινήσει και επί της θαλάσσης. Χωρίς να έχουμε μελέτη από την ΕΤΕπ.

Ό,τι και αν σημαίνει αυτό για τον υπουργό Οικονομικών και ευρύτερα την Κυβέρνηση.