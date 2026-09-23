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Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν σε αρένα ταυρομαχίας στην Ισπανία, όταν ένας ταύρος, αφού ο ματαντόρ κατάφερε να αποφύγει την έφοδό του, συνέχισε με μεγάλη ταχύτητα και «εκτοξεύτηκε» προς τις κερκίδες, προκαλώντας τρόμο στους θεατές.

Το σπάνιο περιστατικό συνέβη στην αρένα Plaza de Toros de Murcia, στη Μούρθια της Ισπανίας, στις 20 Σεπτεμβρίου.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ο ηλικίας 6 ετών και βάρους μισού τόνου ταύρος με το όνομα Μαλακάρα, εφόρμησε προς έναν από τους ταυρομάχους ο οποίος με μια κίνηση τον απέφυγε.

Λόγω, όμως, της φόρας που είχε το μεγαλόσωμο ζώο δεν κατάφερε να σταματήσει με αποτέλεσμα να κάνει ένα άλμα για να αποφύγει τον ξύλινο φράχτη με τον θεατή που κατέγραφε τη σκηνή να σώζεται επειδή υπήρχε ένα κενό και ένας τσιμεντένιος τοίχος ανάμεσα σε αυτόν και την αρένα.

🇪🇸🐂 Panique à la Feria Taurina de Murcie : un taureau saute la barrière



📍 Dimanche 21 septembre, un taureau de 508 kg nommé « Malacara » a semé la panique lors de la dernière corrida de la Feria Taurina de Murcie (Espagne) en sautant à deux reprises la barrière séparant… pic.twitter.com/fiF3hy4Ury — BREF_INFOS (@BREF_ACTUALITES) September 22, 2026

Ο Χουάν Πέρεθ, που καθόταν λίγες σειρές πιο πίσω, δήλωσε σοκαρισμένος:

«Το είδα με τα ίδια μου τα μάτια, τον ταύρο να πηδά πάνω από τον φράχτη και να καταλήγει στο πλήθος. Το ζώο ήταν εκτός ελέγχου. Από τύχη δεν τραυματίστηκε κανείς. Υπήρχαν γυναίκες σε εκείνες τις θέσεις και έφτασαν πολύ κοντά στο να χτυπηθούν από τα κέρατά του» περιέγραψε ένας από τους θεατές.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές ο ταύρος προερχόταν από το ράντσο Los Espartales και αντίπαλός του ήταν ο Πορτογάλος έφιππος ταυρομάχος (rejoneador) Ντουάρτε Φερνάντες.

protothema.gr