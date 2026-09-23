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Από το 2016 μέχρι σήμερα το Toyota C-HR εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και επιτυχημένα μοντέλα της Toyota. Δέκα χρόνια μετά την πρώτη του εμφάνιση, το ιαπωνικό crossover έχει ξεπεράσει τις 2,1 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, εκ των οποίων περισσότερες από 1,2 εκατομμύρια αφορούν την ευρωπαϊκή αγορά. Το Toyota C-HR παραμένει ένα από τα μοντέλα που άλλαξαν ουσιαστικά την εικόνα της Toyota στην Ευρώπη, συνδυάζοντας χαρακτηριστική σχεδίαση, εξηλεκτρισμένα συστήματα κίνησης και έναν πιο συναισθηματικό χαρακτήρα από εκείνον που παραδοσιακά συνδεόταν με τη μάρκα.

Η πρώτη γενιά παρουσιάστηκε το 2016 και ξεχώρισε αμέσως χάρη στη σχεδίαση που παρέπεμπε περισσότερο σε coupe παρά σε ένα συμβατικό C-SUV. Οι έντονες ακμές, η χαμηλή γραμμή της οροφής και η σπορτίφ στάση του αμαξώματος διαφοροποίησαν το C-HR σε μια εποχή κατά την οποία τα περισσότερα compact SUV ακολουθούσαν πιο συντηρητική σχεδιαστική κατεύθυνση.

Η Toyota υποστηρίζει ότι περισσότεροι από τους μισούς αγοραστές επέλεξαν το C-HR κυρίως λόγω της εμφάνισής του, ενώ το μοντέλο αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποτελεσματικό και στην προσέλκυση νέων πελατών προς τη μάρκα. Το 2019, μάλιστα, το 67% των αγοραστών του C-HR αποκτούσαν για πρώτη φορά Toyota.

Η πρώτη γενιά είχε επίσης ιδιαίτερη τεχνολογική σημασία. Ήταν από τα πρώτα μοντέλα που έφεραν την υβριδική τεχνολογία σε αυτή την κατηγορία, αρχικά με κινητήρα βενζίνης 1,8 λίτρων, ενώ ήταν και το πρώτο αυτοκίνητο αυτού του τύπου που βασίστηκε στην πλατφόρμα TNGA-C. Το χαμηλό κέντρο βάρους και η σχετικά σφιχτή ρύθμιση της ανάρτησης συνέβαλαν σε πιο άμεση και ευχάριστη οδική συμπεριφορά. Η δεύτερη γενιά, που παρουσιάστηκε το 2023, συνέχισε στην ίδια φιλοσοφία αλλά με ακόμη πιο τολμηρή σχεδίαση. Εξελίχθηκε στην Ευρώπη για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού κοινού και συνδυάζει ψηφιακό cockpit, κρυφές χειρολαβές θυρών, πανοραμική οροφή και ατμοσφαιρικό φωτισμό 64 χρωμάτων.

Η γκάμα περιλαμβάνει τόσο hybrid όσο και plug-in hybrid εκδόσεις. Η τελευταία αποτελεί την κορυφαία επιλογή, προσφέροντας ηλεκτρική αυτονομία έως 66 χιλιόμετρα στον συνδυασμένο κύκλο WLTP και περίπου 100 χιλιόμετρα σε αστικές συνθήκες. Παράλληλα, το σύστημα Predictive Efficient Drive με geo-fencing μπορεί να διαχειρίζεται αυτόματα τη χρήση ηλεκτρικής και υβριδικής λειτουργίας ανάλογα με τη διαδρομή.

Για το 2026, η Toyota προχωρά σε μικρές αλλά ουσιαστικές αναβαθμίσεις. Η έκδοση Mid+ αποκτά νέες ζάντες 18 ιντσών, νέα υφάσματα και ανανεωμένες λεπτομέρειες στην καμπίνα, ενώ η GR SPORT επεκτείνεται πλέον σε όλες τις επιλογές κινητήρων.