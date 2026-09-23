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Σε αλλαγή του επιχειρηματικού τους μοντέλου αλλά και… ταχυδρομικού κώδικα, με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, προχωρούν οι μεγάλες κινεζικές εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν το επιπλέον κόστος που δημιουργεί ο νέος δασμός των €3 στις εισαγωγές μικροδεμάτων από τρίτες χώρες.

Η νέα νομοθεσία που εφαρμόζεται στις χώρες της ΕΕ από την 1η Ιουλίου 2026 έχει ήδη φέρει κέρδη για τα κρατικά ταμεία, αφού στην Κύπρο έχουν εισπραχθεί πέραν των €2 εκατ. από τις συγκεκριμένες εισαγωγές από την Κίνα.

Όμως, εταιρείες όπως η Temu και η Shein προχώρησαν ήδη σε δύο σημαντικές αλλαγές, ώστε από τη μια να μπορέσουν να το διαχειριστούν επικοινωνιακά και από την άλλη να μειώσουν όσο το δυνατό περισσότερο τον οικονομικό αντίκτυπο από τη νέα νομοθεσία.

Συγκεκριμένα, έχουν προσαρμόσει τα συστήματα και τις τιμές τους ώστε ο δασμός να καταβάλλεται κατά την αγορά του προϊόντος και ο πολίτης να μην πληρώνει επιπλέον κατά την παραλαβή του αντικειμένου και από την άλλη χτίζουν ένα πιο μακροπρόθεσμο μοντέλο, με μεγαλύτερη παρουσία εντός Ευρώπης, με τοπικούς πωλητές και περισσότερο stock που θα βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να αποφεύγουν το μεγάλο κόστος των 3 ευρώ ανά είδος, όταν ο Ευρωπαίος καταναλωτής παραλαμβάνει το προϊόν απευθείας από την Κίνα.

Ένα τέτοιο παράδειγμα έχουμε και στην Κύπρο, μετά από μια τέτοια κίνηση της Temu στην Κύπρο. Τον Σεπτέμβριο, η εταιρεία ανακοίνωσε συνεργασία με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής (CITEA), μέσω του οποίου επιδιώκεται η στενότερη διασύνδεση της πλατφόρμας με κυπριακές επιχειρήσεις και η αξιοποίηση της Temu ως καναλιού πρόσβασης στις ευρωπαϊκές αγορές.

Η συνεργασία έρχεται ως συνέχεια του Local Seller Program, το οποίο η εταιρεία έφερε στην Κύπρο από το 2025 και επιτρέπει σε τοπικές επιχειρήσεις να πωλούν μέσω της πλατφόρμας σε πελάτες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Δεν εξαφανίζονται οι φόροι

Ο νέος σχεδιασμός με αποθήκες στην Ευρώπη και τοπικούς διανομείς δεν σημαίνει ότι εξαλείφονται οι φόροι και οι υπόλοιπες επιβαρύνσεις. Η διαφορά βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο εισάγονται τα προϊόντα στην ευρωπαϊκή αγορά. Διαφορετικό είναι ένα προϊόν αξίας μερικών ευρώ να αποστέλλεται ξεχωριστά από την Κίνα προς έναν καταναλωτή στην Κύπρο και να επιβαρύνεται με το σταθερό τέλος των €3 και διαφορετικό να εισάγονται μαζικά χιλιάδες τεμάχια σε ένα εμπορευματοκιβώτιο και να εκτελωνίζονται σε μια χώρα της ΕΕ.

Στη δεύτερη περίπτωση, η εταιρεία εξακολουθεί να πληρώνει ΦΠΑ, τελωνειακούς δασμούς, μεταφορικά, αποθήκευση και διανομή. Ωστόσο, το κόστος ανά τεμάχιο είναι χαμηλότερο, ιδιαίτερα για προϊόντα πολύ μικρής αξίας, για τα οποία μια επιβάρυνση €3 μπορεί να είναι ίση ή ακόμη και μεγαλύτερη από την ίδια την τιμή αγοράς τους.

Από την Κίνα στην Ευρώπη

Η λογική είναι απλή. Οι εταιρείες μεταφέρουν μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντων σε αποθήκες στην Ευρώπη, τα εισάγουν και τα εκτελωνίζουν κανονικά στην ΕΕ και στη συνέχεια οι παραγγελίες εκτελούνται από έδαφος της Ευρώπης.

Έτσι, από τη στιγμή που για ένα προϊόν έχει πληρωθεί ο ΦΠΑ, μπορεί να κυκλοφορεί στην ΕΕ και η αποστολή του προς την Κύπρο δεν αποτελεί νέα εισαγωγή από τρίτη χώρα και άρα δεν χρειάζεται να πληρωθεί ο συγκεκριμένος δασμός των 3 ευρώ.

Φυσικά, το όφελος δεν περιορίζεται μόνο στον δασμό. Η μεταφορά ενός εμπορευματοκιβωτίου με χιλιάδες προϊόντα είναι οικονομικότερη ανά τεμάχιο από τη μεταφορά χιλιάδων ξεχωριστών μικροδεμάτων από την Ασία προς την Ευρώπη, ενώ παράλληλα μειώνονται οι χρόνοι παράδοσης και διευκολύνονται οι επιστροφές.

Το μοντέλο αυτό έχει όμως και κόστος, αφού απαιτεί αποθήκες, μεγαλύτερα αποθέματα και σωστή πρόβλεψη της ζήτησης. Όσο όμως αυξάνεται το κόστος των απευθείας μικροδεμάτων από τρίτες χώρες, τόσο ισχυρότερο γίνεται το κίνητρο για τις πλατφόρμες να γίνουν περισσότερο «local» και να μεταφέρουν μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητάς τους εντός Ευρώπης ώστε να συνεχίσουν να προμηθεύουν τους ευρωπαίους.

Ουσιαστικά, πλέον για να γλιτώσει κάποιος τα 3 ευρώ στα δέματα, θα αγοράζει προϊόν «made in China», αλλά με ευρωπαϊκή διεύθυνση.