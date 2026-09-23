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Απάντηση στις καταγγελίες που διατυπώθηκαν ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων για παραχώρηση μεγάλης έκτασης τουρκοκυπριακής γεωργικής γης σε υπάλληλο της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών έδωσε σήμερα το Υπουργείο Εσωτερικών.

Με ανακοίνωσή της, η Υπηρεσία επιβεβαιώνει ότι πριν από περίπου 30 χρόνια είχε παραχωρηθεί στην οικογένεια υπαλλήλου της συνολική έκταση 150.412 τ.μ., διευκρινίζοντας ότι η παραχώρηση έγινε στη βάση των διαδικασιών που ίσχυαν τότε.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, οι σχετικές συμβάσεις τερματίστηκαν το 2024, στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργούνται τα τελευταία τρία χρόνια και κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Εσωτερικών Κωνσταντίνου Ιωάννου, υπό την ιδιότητά του ως Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών.

Η Υπηρεσία αναφέρει ότι για την εξέλιξη αυτή είχε ενημερωθεί επανειλημμένα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων.

Παράλληλα, διευκρινίζει ότι στον ίδιο τον υπάλληλο, ο οποίος έχει πλέον αφυπηρετήσει, εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ μίσθωση έκτασης 31.000 τ.μ., η οποία χρησιμοποιείται για γεωργικές καλλιέργειες. Σημειώνει ακόμη ότι ως Υπηρεσία «εφαρμόζει πλέον, ως πάγια πρακτική, πολιτική μηδενικής ανοχής σε οποιαδήποτε φαινόμενα διαφθοράς, κακοδιαχείρισης ή καταστρατήγησης των προβλεπόμενων διαδικασιών»

Την ίδια ώρα, η Υπηρεσία απορρίπτει τις επικρίσεις, κάνοντας λόγο για «λαϊκισμούς» και «ατεκμηρίωτες δημόσιες αναφορές», οι οποίες, όπως αναφέρει, αποσκοπούν στη δημιουργία εντυπώσεων και δεν συνδράμουν στην αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιαχείρισης των τουρκοκυπριακών περιουσιών.