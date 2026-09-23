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Με κατεπείγουσα χθεσινή επιστολή τους προς τον υφυπουργό Τουρισμού Κώστα Κουμή, οι πρόεδροι του ΣΤΕΚ, του ΠΑΣΥΞΕ και της ΟΕΒ ζητούν τη διερεύνηση της δυνατότητας να διοργανωθεί στην Κύπρο ο αγώνας του FIA World Rally Championship (WRC), που είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί στη Σαουδική Αραβία μεταξύ 12 – 15 Νοεμβρίου 2026, αλλά ακυρώθηκε λόγω της έκρυθμης κατάστασης στην περιοχή.

Μέσω της επιστολής, οι Άκης Βαβλίτης, Γιάννος Πανταζής και Γιώργος Παντελίδης εισηγούνται όπως εξεταστεί η δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλίας για τη διοργάνωση στην Κύπρο του συγκεκριμένου αγώνα, προβάλλοντας το γεγονός ότι η χώρα μας είναι ασφαλής και αξιόπιστος προορισμός και διαθέτει τις προϋποθέσεις για τη φιλοξενία διεθνών αθλητικών διοργανώσεων αυτού του επιπέδου.

Διοργανωτές του αγώνα είναι η Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) και η World Rally Championship (WRC). Το WRC συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες διεθνείς διοργανώσεις μηχανοκίνητου αθλητισμού, με μεγάλη απήχηση και διεθνή προβολή.

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, «η Κύπρος δεν καλείται να ξεκινήσει από το μηδέν, αφού έχει φιλοξενήσει με επιτυχία στο παρελθόν αγώνες του WRC. Η εμπειρία και η σχετική τεχνογνωσία που έχουν αποκτηθεί αποτελούν σημαντική βάση για την προσέλκυση της διοργάνωσης. Η διοργάνωση αγώνα στην Κύπρο μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο προσέλκυσης πρόσθετου αριθμού επισκεπτών από το εξωτερικό, με άμεσα και έμμεσα οφέλη για την ευρύτερη τουριστική βιομηχανία, την εστίαση, τις μεταφορές και άλλες συναφείς οικονομικές δραστηριότητες».

Επισημαίνεται ακόμα ότι αποκτά ιδιαίτερη σημασία η δυνατότητα αξιοποίησης μιας τέτοιας διοργάνωσης εκτός της περιόδου τουριστικής αιχμής (Νοέμβριος). «Η ενίσχυση της τουριστικής κίνησης κατά τους μήνες χαμηλότερης ζήτησης», αναφέρουν ΣΤΕΚ, ΠΑΣΥΞΕ, ΟΕΒ, αποτελεί πάγιο ζητούμενο για τον τουριστικό τομέα. Η προσέλκυση μιας διοργάνωσης της εμβέλειας του WRC μπορεί να συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση, ενισχύοντας τις πληρότητες και στηρίζοντας την προσπάθεια για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου».

Πέραν της άμεσης προσέλκυσης επισκεπτών, σημαντικό είναι και το όφελος από τη διεθνή προβολή της Κύπρου μέσω της τηλεοπτικής και ψηφιακής κάλυψης της διοργάνωσης. Η προβολή αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί για την ανάδειξη της Κύπρου ως τουριστικού προορισμού, αλλά και ως χώρας ικανής να φιλοξενεί με ασφάλεια και επιτυχία μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις.

Εν κατακλείδι, καλείται «το Υφυπουργείο Τουρισμού, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους κρατικούς και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, (να) διερευνήσει το συντομότερο δυνατό τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες διοργάνωσης αγώνα του WRC στην Κύπρο, καθώς και το ενδεχόμενο σχετικής επικοινωνίας με τη FIA και τον WRC Promoter. (…) ΠΑΣΥΞΕ, ΣΤΕΚ και ΟΕΒ παραμένουμε στη διάθεσή σας για συμβολή σε οποιαδήποτε σχετική πρωτοβουλία κριθεί σκόπιμο να αναληφθεί».