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Θέλοντας να προλάβει μια νέα εργατική αναταραχή, η ΠΕΟ εξέδωσε χθες ανακοίνωση για την εκκρεμότητα που υπάρχει σε σχέση με το ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό, με την επισήμανση ότι η αναστολή των απεργιακών μέτρων που είχε αποφασιστεί μετά την συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν αποτελεί λευκή επιταγή.

Καθώς πλησιάζει η νέα συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας (28 Σεπτεμβρίου) και χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί ακόμη συνάντηση μεταξύ συντεχνιών και Υπουργείου Οικονομικών, η ΠΕΟ έκρινε σκόπιμο να στείλει προειδοποιητικά σήματα προς την κυβερνητική πλευρά.

Αναλυτικότερα, η διαφορά που υπάρχει μεταξύ του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού και του Υπουργείου Οικονομικών σε σχέση με την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης έφτασε μέχρι τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη μια μέρα πριν από την πραγματοποίηση της 24ωρης απεργίας στην οποία θα κατέρχονταν οι ωρομίσθιοι.

Οι συντεχνίες, αναγνωρίζοντας την παρέμβαση του Προέδρου, αλλά και την παραδοχή στην οποία προέβη ότι το ωρομίσθιο προσωπικό είναι χαμηλόμισθο και θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να δοθούν αυξήσεις, ανέστειλαν τα μέτρα που είχαν ανακοινώσει. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, είχε δώσει οδηγίες όπως οι δυο πλευρές (συντεχνίες και Υπουργείο Οικονομικών) πραγματοποιήσουν αλλεπάλληλες επαφές, ώστε μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου, οπότε και έχει οριστεί νέα συνάντηση, να επέλθει συμφωνία. Η διευκρίνιση που δόθηκε στη συνάντηση της 16ης Σεπτεμβρίου, ήταν πως η παραχώρηση αυξήσεων στους ωρομίσθιους, θα είναι ανεξάρτητη από την παραχώρηση γενικών αυξήσεων στο δημόσιο.

Η ΠΕΟ, στην χθεσινή ανακοίνωση της, τονίζει ότι «η αναστολή των δυναμικών απεργιακών μέτρων την περασμένη εβδομάδα δεν ήταν λευκή επιταγή. Η απόφαση λήφθηκε ως πράξη ευθύνης, στη βάση των δεσμεύσεων που είχαν αναληφθεί». Η συντεχνία συνεχίζει, ζητώντας την άμεση πραγματοποίηση εντατικών και ουσιαστικών συναντήσεων με τον Υπουργό Οικονομικών μέσα στις επόμενες ημέρες, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας που θα ανοίγει τον δρόμο για άμεση βελτίωση των μισθών και των μισθών πρόσληψης.

Αφού τονίζει ότι δεν θα αποδεχθεί παραβίαση του χρονοδιαγράμματος που, όπως σημειώνει, τέθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ούτε «καμία εκτροπή» από όσα, σύμφωνα με τη συντεχνία, συμφωνήθηκαν στη συνάντηση στο Προεδρικό, τόνισε ότι το ωρομίσθιο προσωπικό παραμένει σε ετοιμότητα για άμεση, καθολική και δυναμική αντίδραση.

Η συνάντηση στο ΥΠΟΙΚ

Πάντως, πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι περί τα τέλη της βδομάδας (με πιθανότερο ενδεχόμενο την Παρασκευή) θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση μεταξύ Υπουργείου Οικονομικών και συντεχνιών, με στόχο να προκύψει κοινό έδαφος στο κομμάτι της παραχώρησης αυξήσεων στους κυβερνητικούς ωρομίσθιους.

Ωστόσο, γίνεται αντιληπτό ότι τα χρονοδιαγράμματα είναι πλέον αρκετά στενά, δεδομένου ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη συνάντηση στο Προεδρικό, κατά την οποία ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε ζητήσει να του παρουσιάσουν το αποτέλεσμα των επαφών τους.