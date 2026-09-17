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Με παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας αποτράπηκε την τελευταία στιγμή η 24ωρη απεργία του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού, η οποία αναμενόταν να πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη. Σύμφωνα με ανάρτηση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη στο Χ, οι απεργιακές κινητοποιήσεις αναστέλλονται και θα πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση των συντεχνιών με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 28 Σεπτεμβρίου.

Η χθεσινή εξέλιξη ακολούθησε την ανακοίνωση που είχε εκδώσει το Υπουργείο Οικονομικών το απόγευμα της Τρίτης, με την οποία ουσιαστικά έβαζε φρένο στην παραχώρηση αυξήσεων στους ωρομίσθιους, γεγονός που προξένησε απορίες για την κυβερνητική στάση.

Μεταξύ άλλων, στην μακροσκελή του ανακοίνωση, το Υπουργείο Οικονομικών ανέφερε ότι η Κυβέρνηση έχει δεχθεί θετικά τη μεγάλη πλειοψηφία των αιτημάτων των συντεχνιών, με εξαίρεση όσα αφορούν μισθολογικές αυξήσεις, οι οποίες όπως σημειώθηκε, ήταν εκτός της καθιερωμένης διαδικασίας. Το ΥΠΟΙΚ επισήμανε στην ανακοίνωση του ότι το αίτημα των αυξήσεων δεν μπορεί να εξεταστεί μόνο του, γιατί ό,τι ισχύσει για τους 6.500 ωρομίσθιους του ΩΚΠ, θα χρειαστεί στην πράξη να ισχύσει και για τις υπόλοιπες κατηγορίες προσωπικού του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, το συνολικό κόστος των αιτημάτων των συντεχνιών ανέρχεται σε €50 εκατ. για την τριετία της σύμβασης. Αν όμως επεκταθεί σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού, το πραγματικό κόστος της γενικής αύξησης μισθών ξεπερνά τα €300 εκατ. τον χρόνο μόνο για τον δημόσιο τομέα.

Πρωτοβουλία Χριστοδουλίδη

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του «Φ», η πρωτοβουλία για τη χθεσινή συνάντηση -παρουσία του κ. Κεραυνού- ανήκε στον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναγνώρισε την ανάγκη για παραχώρηση αυξήσεων στο ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό, ανεξαρτήτως της διαδικασίας και των αποφάσεων που λαμβάνονται για τον υπόλοιπο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Ο ΠτΔ έκανε αναφορά στους χαμηλούς μισθούς των ωρομίσθιων και τόνισε ότι θα πρέπει να εξευρεθούν τρόποι για την αναθεώρηση τους προς τα πάνω. Ο Πρόεδρος έδωσε οδηγίες όπως οι δυο πλευρές (συντεχνίες και Υπουργείο Οικονομικών) πραγματοποιήσουν αλλεπάλληλες επαφές, ώστε μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου, οπότε και έχει οριστεί νέα συνάντηση, να επέλθει συμφωνία. Η παραχώρηση αυξήσεων στους ωρομίσθιους θα είναι ανεξάρτητη από την παραχώρηση γενικών αυξήσεων στο δημόσιο.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις πίστωσαν τον Πρόεδρο για την πρωτοβουλία και αναγνώρισαν ως θετικό βήμα την παραδοχή του ότι είναι αναγκαία η παραχώρηση μισθολογικών αυξήσεων στη συγκεκριμένη ομάδα εργαζομένων. Ως εκ τούτου, προχώρησαν σε αναστολή των απεργιακών κινητοποιήσεων, με την υποσημείωση ωστόσο ότι εάν τελικά δεν καταστεί δυνατό να προκύψει συμφωνία στις συναντήσεις με το ΥΠΟΙΚ, τότε θα επαναφέρουν τα απεργιακά μέτρα στο τραπέζι και μάλιστα, όπως μας αναφέρθηκε, δεν θα έχουν το χαρακτήρα της 24ωρης στάσης εργασίας, αλλά θα είναι μακράς διαρκείας.

Οι κυβερνητικοί ωρομίσθιοι διεκδικούν την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης για τα έτη 2025-2027, με μισθολογικές αυξήσεις 2% για το 2025, 3% για το 2026 και 3% για το 2027, δεδομένου ότι οι μισθοί τους παρέμειναν στάσιμοι ή υπέστησαν αποκοπές για πάνω από μία δεκαετία.

Ενδεικτικά, ο ΓΓ της ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ Γιώργος Κωνσταντίνου είχε διευκρινίσει ότι οι ωρομίσθιοι του Δημοσίου είναι το πιο χαμηλόμισθο προσωπικό του κράτους. Πρόσθετα, μεταξύ των παρεμφερών αιτημάτων, διεκδικούν την αποκατάσταση των αρχικών σημείων πρόσληψης, τα οποία παραμένουν μειωμένα κατά 10%, καθώς και βελτίωση του Ταμείου Προνοίας κατά 0,5%.