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Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται πτωτικά την Πέμπτη, διευρύνοντας τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης, μετά από πληροφορίες ότι η Σαουδική Αραβία διαθέτει πρόσθετα φορτία αργού μέσω του Ομάν. Η εξέλιξη περιόρισε τις ανησυχίες για σοβαρές διαταραχές στην προσφορά, χωρίς ωστόσο να εξαλειφθούν οι φόβοι για περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Το Brent υποχωρεί κατά 0,06%, στα 105,77 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) καταγράφει πτώση 0,17%, στα 102,26 δολάρια. Και τα δύο συμβόλαια είχαν χάσει περίπου 3 δολάρια την Τετάρτη.

Η Σαουδική Αραβία προσφέρει επιπλέον φορτία αργού σε ασιατικά διυλιστήρια, αξιοποιώντας μεταφορτώσεις από πλοίο σε πλοίο ανοικτά του λιμανιού Sohar στο Ομάν, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Η κίνηση αυτή εκτιμάται ότι περιορίζει μέρος των απωλειών στην παγκόσμια προσφορά, οι οποίες προκλήθηκαν μετά τις επιθέσεις στον σαουδαραβικό πετρελαιαγωγό Ανατολής-Δύσης, που μεταφέρει αργό προς την Ερυθρά Θάλασσα.

Αναλυτές, πάντως, εκτιμούν ότι οι πρόσθετες αυτές ροές είναι σε θέση να καλύψουν μόνο μέρος της απώλειας που προέκυψε από τις μειωμένες εξαγωγές μέσω της Ερυθράς Θάλασσας. Αυτό, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, λειτουργεί ως παράγοντας που περιορίζει την περαιτέρω αποκλιμάκωση των τιμών.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το πετρέλαιο κινήθηκε κοντά στα υψηλότερα επίπεδα τεσσάρων μηνών, καθώς πηγές από τον ναυτιλιακό κλάδο ανέφεραν ότι οι φορτώσεις αργού στο Yanbu, τον βασικό εξαγωγικό κόμβο της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, είχαν ανασταλεί.

Παράλληλα, το Ριάντ φέρεται να ακύρωσε ορισμένες παραδόσεις φορτίων προς Ευρωπαίους πελάτες. Η αναστολή των φορτώσεων ακολούθησε τις επιθέσεις στον πετρελαιαγωγό Ανατολής-Δύσης, ο οποίος τροφοδοτεί το λιμάνι Yanbu.

Το Yanbu απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη σημασία για τις σαουδαραβικές εξαγωγές αφότου το Ιράν άρχισε να περιορίζει τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στη χώρα στα τέλη Φεβρουαρίου.

Πριν από τον πόλεμο, από τα Στενά του Ορμούζ περνούσε περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου, γεγονός που καθιστά οποιαδήποτε διαταραχή στην περιοχή ιδιαίτερα σημαντική για τις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Δύο αντλιοστάσια που εξυπηρετούν τον πετρελαιαγωγό Ανατολής-Δύσης υπέστησαν ζημιές από επίθεση την περασμένη εβδομάδα. Το χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση των ζημιών παραμένει ασαφές, σύμφωνα με εκτιμήσεις τριών πηγών από τον ενεργειακό και τον τομέα ασφαλείας.

Παρά την πτώση των τιμών την Πέμπτη, οι ανησυχίες για περαιτέρω διεύρυνση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να στηρίζουν το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Σαουδαραβικά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν επιδρομές στην Υεμένη, ενώ οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν drones και πυραύλους εναντίον σαουδαραβικών πόλεων.

Η νέα κλιμάκωση σημειώνεται μετά από ταχεία προέλαση που, σύμφωνα με το υποστηριζόμενο από το Ιράν κίνημα, έχει ενισχύσει την επιρροή της Τεχεράνης στην ευρύτερη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.