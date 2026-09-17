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Επεισοδιακή τροπή πήρε η μεταγωγή κρατουμένου σε δικαστήριο του Οχάιο, όταν κατάφερε να απαλλαγεί από τις χειροπέδες, επιτέθηκε σε αστυνομικούς και τραυμάτισε δύο εξ αυτών, προτού τελικά ακινητοποιηθεί με τη χρήση taser στην είσοδο του κτηρίου.

Ο Τίμοθι Ρίγκαλ είχε καταδικαστεί για επίθεση και ληστεία λίγα λεπτά πριν τη μεταγωγή του σε φυλακή. Όπως, όμως, φαίνεται στο βίντεο κάποια στιγμή έβγαλε τις χειροπέδες και χτύπησε στο πρόσωπο τον αστυνομικό που τον συνόδευε ρίχνοντας τον στο έδαφος.

Στη συνέχεια ο Ρίγκαλ έριξε στο έδαφος και δεύτερο αστυνομικό ενώ όταν έφτασε στη σκάλα ξέφυγε από έναν τρίτο ένστολο γλιστρώντας στα σκαλιά.

Παρά το γεγονός, δε, ότι στη βάση της σκάλας βρίσκονταν άλλοι δύο άνδρες ασφαλείας, ο Ρίγκαλ κατάφερε να ξεφύγει και από αυτούς.

Η απόδρασή του, όμως, έλαβε τέλος στην είσοδο του κτηρίου όταν ένας από τους αστυνομικούς χρησιμοποίησε taser ακινητοποιώντας τον.

Μετά τις πράξεις του αυτές, ο Ρίγκαλ μεταφέρθηκε σε φυλακή και σε βάρος του αναμένεται να ασκηθούν νέες διώξεις για όσα έκανε στο δικαστήριο.

protothema.gr