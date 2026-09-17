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Στη σύλληψη ενός 33χρονου άνδρα, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για σειρά δολοφονιών και φέρεται να ισχυρίστηκε ότι έχει σκοτώσει περίπου 80 ανθρώπους, προχώρησαν οι Αρχές στη Βραζιλία, την ώρα που επιχειρούσε να διαφύγει μεταμφιεσμένος σε γυναίκα.

Σύμφωνα με τη New York Post, ο Τζόρλαν Άλβες ντα Σίλβα συνελήφθη στην πολιτεία Παραΐμπα, στη βορειοανατολική Βραζιλία, φορώντας ριγέ φόρεμα, μακριά μαύρη περούκα, γυναικεία σανδάλια και σκούρα γυαλιά, ενώ είχε βάψει και τα νύχια του.

Βίντεο από την επιχείρηση δείχνει τους αστυνομικούς να του αφαιρούν την περούκα, αποκαλύπτοντας τα κοντά μαλλιά του, ενώ ο ίδιος εμφανίζεται να χαμογελά κατά τη σύλληψή του. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 33χρονος κρατούσε στην αγκαλιά του και ένα παιδί δύο ετών. Οι αρχές διερευνούν πώς βρέθηκε μαζί του το παιδί και ποια είναι η σχέση του με αυτό.

🇧🇷 Paraíba, Brasil | Jorlan Alves da Silva, de 33 años, fue detenido el pasado domingo en el municipio de Mulungu, en el estado de Paraíba, cuando intentaba huir de un cerco policial vestido con ropa femenina, peluca y cargando a un niño de aproximadamente dos años que no era su… pic.twitter.com/wqY1gppaD8 — Z101 Digital (@z101digital) September 16, 2026

Νωρίτερα, οι δυνάμεις ασφαλείας είχαν εντοπίσει και ακινητοποιήσει όχημα που φέρεται να χρησιμοποιούσαν ο Τζόρλαν και άλλοι φερόμενοι συνεργοί του. Ένα άτομο συνελήφθη, ωστόσο ο 33χρονος κατάφερε τότε να διαφύγει, πριν τελικά εντοπιστεί και συλληφθεί.

Η αστυνομία εξετάζει τον Τζόρλαν ως ύποπτο κατά συρροή δολοφόνο και θεωρεί ότι μπορεί να έχει διαπράξει τουλάχιστον 15 ανθρωποκτονίες για λογαριασμό εγκληματικών οργανώσεων μόνο κατά τους τελευταίους τρεις μήνες.

Υπό διερεύνηση ο ισχυρισμός για τους 80 φόνους

Κατά την ανάκρισή του, ο 33χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι έχει σκοτώσει περίπου 80 ανθρώπους κατά τη διάρκεια της ζωής του. Σύμφωνα με τον ντετέκτιβ Ντάγκλας Γκαρσία της Πολιτικής Αστυνομίας, ο Τζόρλαν φέρεται επίσης να είπε ότι διέπραξε την πρώτη του δολοφονία σε ηλικία μόλις 13 ετών.

Ο ίδιος φέρεται να έχει περάσει συνολικά πέντε έως έξι χρόνια στη φυλακή για διάφορα άλλα αδικήματα, προτού αποφυλακιστεί στα τέλη Μαΐου του 2026.

Μία από τις υποθέσεις που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών αφορά τη διπλή δολοφονία δύο επιχειρηματιών την 1η Αυγούστου στο Ρίο Τίντο. Σύμφωνα με τον ντετέκτιβ Γκαρσία, ο 33χρονος υπέδειξε με ακρίβεια στις αρχές την περιοχή όπου είχε ταφεί ένα από τα θύματα.

Η φερόμενη ομολογία του για συνολικά 80 δολοφονίες δεν έχει επιβεβαιωθεί και εξακολουθεί να ερευνάται από τις αρχές. Εάν ο ισχυρισμός επιβεβαιωθεί, ο Τζόρλαν Άλβες ντα Σίλβα θα θεωρείται ο κατά συρροή δολοφόνος με τον μεγαλύτερο επιβεβαιωμένο αριθμό θυμάτων στην ιστορία της Βραζιλίας.

Μέχρι σήμερα, μία από τις πλέον διαβόητες περιπτώσεις στη χώρα ήταν εκείνη του Πέδρο Ροντρίγκες Φίλιο, γνωστού ως «Βραζιλιάνου Dexter», ο οποίος είχε καταδικαστεί για 71 δολοφονίες, ενώ ο ίδιος ισχυριζόταν ότι είχε σκοτώσει περισσότερους από 100 ανθρώπους.

protothema.gr