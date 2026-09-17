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Η Ιταλίδα δημοσιογράφος, Οριάνα Φαλάτσι (1929-2006), αφαιρεί το τσαντόρ της κατά τη διάρκεια μιας εξαιρετικά τεταμένης συνέντευξής της το 1979 στο Κομ του Ιράν με τον Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί..

Για να εισέλθει στο δωμάτιο όπου την περίμενε ο Ιρανός ηγέτης, η Φαλάτσι αναγκάστηκε να καλυφθεί από την κορυφή ως τα νύχια με ένα βαρύ μαύρο τσαντόρ, αφήνοντας μόνο το πρόσωπό της ορατό.

Η συζήτηση ήταν τεταμένη από την αρχή. Η Φαλάτσι δεν δίστασε να θέσει καθαρά τις ερωτήσεις της.

Συγκεκριμένα, πίεσε τον Αγιατολάχ για τις πολιτικές εκτελέσεις, το ξαφνικό κλείσιμο ανεξάρτητων εφημερίδων και την απότομη απώλεια δικαιωμάτων για τις Ιρανές γυναίκες υπό το νέο καθεστώς.

Όταν ρώτησε δε για την αναγκαστική χρήση της μαντίλας, ο Χομεϊνί απέρριψε τις ανησυχίες της και ισχυρίστηκε ότι το ένδυμα είχε σκοπό να προστατεύσει τις νέες και αξιοσέβαστες γυναίκες. Από τι άραγε; Στη συνέχεια πρόσθεσε:

«Αν δεν σας αρέσει η ισλαμική ενδυμασία, δεν είστε υποχρεωμένοι να τη φοράτε».

Η Φαλάτσι πήρε τα λόγια του τοις μετρητοίς και απάντησε: «Ευχαριστώ, κύριε Ιμάμη. Αφού μου το λέτε, το βγάζω τώρα».

Με μια γρήγορη κίνηση, έβγαλε το τσαντόρ από το κεφάλι της, αφήνοντας τα μαλλιά της εντελώς εκτεθειμένα μπροστά στον Ανώτατο Ηγέτη.

Ο Χομεϊνί έγινε έξαλλος.

Σηκώθηκε χωρίς να πει άλλη λέξη και βγήκε από την αίθουσα. Απλώθηκε σιωπή και η συνέντευξη διακόπηκε απότομα.

Παρ’ όλα αυτά, η Ιταλίδα δημοσιογράφος αρνήθηκε να φύγει από το Ιράν. Θα επέστρεφε, είπε, την επόμενη μέρα για να ολοκληρώσει τη συνέντευξή της.

Αυτή η αντιπαράθεση κατεγράφη ως ιστορική για την δημοσιογραφία, καθώς η Ιταλίδα ρεπόρτερ αρνήθηκε να υποκλιθεί στο «πρόσωπο της εξουσίας», ακόμα και σε ένα από τα πιο επικίνδυνα περιβάλλοντα που μπορεί να φανταστεί κανείς.

Η Φαλάτσι έδειξε ότι η πραγματική δημοσιογραφία απαιτεί να αντιστέκεται κανείς στην εξουσία, να θέτει δύσκολες ερωτήσεις και να αρνείται να φιμωθεί από τον φόβο ή την παράδοση.

«Όταν οι δημοσιογράφοι ανταλλάσσουν το ακατέργαστο θάρρος για εύκολη πρόσβαση και άνετη σιωπή, χάνουμε μια από τις ισχυρότερες ασπίδες μας ενάντια στην τυραννία», είπε.

Σε μια εποχή όπου το θάρρος στο ρεπορτάζ μοιάζει σπάνιο, η γενναία της στάση μας υπενθυμίζει ότι η ειλικρινής δημοσιογραφία εξακολουθεί να έχει τη δύναμη να φωτίζει το σκοτάδι, δίνοντας φωνή σε εκείνους που δεν έχουν, εμπνέοντας τις μελλοντικές γενιές να λένε την αλήθεια χωρίς τον φόβο της όποιας εξουσίας.

ΥΓ: Κάποια στιγμή, θα αναφερθούμε στις κομματικές εφημερίδες. Οι οποίες στα δικά μας λημέρια (στην Ελλάδα και στην Κύπρο) θεωρούν ότι την αντιπροσωπεία της αλήθειας την κατέχουν μόνο αυτές.

(Από το Archaeo – Histories στο «Χ»).

ΥΓ: … μιας και έχω τρέλα με τις έξυπνες ατάκες, που συνήθως πετάγονται εκεί που δεν τις περιμένεις, όπως αυτή τώρα από τον Άγγλο δημοσιογράφο, Τιμ Μάρσαλ, που έχει γράψει και ένα καταπληκτικό βιβλίο το «Prisoners of Geography». Λέει λοιπόν:

«Η καλύτερη συμβουλή που έλαβα ποτέ είναι ότι εάν θέλεις να αλλάξεις τον κόσμο, άλλαξε πρώτα τον εαυτό σου…».

Η Πράσινη Σκέψη: Όταν βουρτσίζουμε τα δόντια μας ή όταν ξυριζόμαστε, δεν αφήνουμε την βρύση να τρέχει αδιάκοπα. Μια ανοιχτή βρύση καταναλώνει 9 λίτρα νερό το λεπτό! Πηγή μας: Ένα μικρό, αλλά πολύτιμο βιβλιαράκι με τίτλο «THINK GREEN» από την Καρολίνα Ροβύθη, από τις εκδόσεις Φερενίκη.