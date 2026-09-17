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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε εν κινήσει όχημα στην περιοχή Κάτω Μονής, στην επαρχία Λευκωσίας, με τον οδηγό να προλαβαίνει να εξέλθει με ασφάλεια χωρίς να κινδυνεύσει.

Η κλήση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία λήφθηκε στις 18:24 και στο σημείο ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Λακατάμειας με δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 18:54.

Από τις φλόγες και τη θερμότητα το όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ επηρεάστηκε και μικρή έκταση με ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση στην περιοχή.

Ο οδηγός αντιλήφθηκε εγκαίρως την πυρκαγιά και κατάφερε να εγκαταλείψει το όχημα με ασφάλεια.