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Πυρκαγιά ξέσπασε στις 00:38 σε όχημα, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο έξω από την οικία του ιδιοκτήτη, στην κοινότητα Ξυλοφάγου, στην επαρχία Αμμοχώστου.

Στο σημείο ανταποκρίθηκαν οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Αμμοχώστου «Λοχία Αδάμου Αδάμου» και Υπαίθρου Ξυλοφάγου με τρία πυροσβεστικά οχήματα, ενώ η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 00:50.

Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα προκλήθηκαν ζημιές στον χώρο της μηχανής του οχήματος.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από ηλεκτρική ή μηχανική βλάβη.