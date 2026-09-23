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Πτωτικά για έκτη διαδοχική συνεδρίαση κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent να διαμορφώνεται στα 98 δολάρια το βαρέλι. Η επαναλειτουργία του αγωγού Ανατολής–Δύσης της Σαουδικής Αραβίας βελτιώνει τις προοπτικές εφοδιασμού, ενώ οι ενδείξεις διπλωματικών επαφών για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ–Ιράν ασκούν πρόσθετες πιέσεις στις τιμές.

Το Brent υποχωρεί κατά 1,26%, στα 98 δολάρια, έχοντας κινηθεί ενδοσυνεδριακά μεταξύ 97,95 και 99,41 δολαρίων. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) καταγράφει πτώση 1,90%, στα 88,80 δολάρια το βαρέλι, με υψηλό ημέρας τα 90,38 δολάρια.

Οι τιμές βρίσκονται σε χαμηλά περίπου δύο εβδομάδων. Το Brent έκλεισε την Τρίτη κάτω από τα 100 δολάρια για πρώτη φορά από τις 8 Σεπτεμβρίου, καθώς η αγορά αξιολογεί τόσο την προοπτική αύξησης της προσφοράς όσο και τις προσπάθειες τερματισμού της σχεδόν επτάμηνης σύγκρουσης.

Επανήλθε σε λειτουργία ο σαουδαραβικός αγωγός

Ο αγωγός Ανατολής–Δύσης της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος μεταφέρει πετρέλαιο προς την Ερυθρά Θάλασσα, επανεκκίνησε την Τρίτη, σύμφωνα με τρεις πηγές που ενημερώθηκαν για το θέμα.

Είχε τεθεί εκτός λειτουργίας στις 11 Σεπτεμβρίου έπειτα από επιθέσεις με drones, τις οποίες το Ριάντ απέδωσε σε ιρακινή πολιτοφυλακή. Η διακοπή είχε προκαλέσει αναστολή των φορτώσεων αργού από το λιμάνι Γιανμπού.

Μετά τις διαταραχές στις ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ, η Σαουδική Αραβία χρησιμοποιεί τον αγωγό για τη διοχέτευση περίπου 4 εκατ. βαρελιών ημερησίως, δηλαδή του 4% της παγκόσμιας προσφοράς, προς το Γιανμπού.

Παράλληλα, την Τρίτη προσέφερε επιπλέον ποσότητες πετρελαίου σε ασιατικά διυλιστήρια, με φόρτωση από εγκαταστάσεις εκτός των Στενών του Ορμούζ.

Οι διπλωματικές επαφές στηρίζουν τις προσδοκίες αποκλιμάκωσης

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη ότι οι απεσταλμένοι του, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, είχαν «παραγωγικές συνομιλίες» με μεσολαβητές του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

«Νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη δυναμική για να καταλήξουν σε συμφωνία», ανέφερε, παρότι ταυτόχρονα προειδοποίησε ότι θα μπορούσε να «εξοντώσει» το Ιράν.

Ο επικεφαλής αναλυτής της KCM Trade, Τιμ Γουότερ, εκτίμησε ότι η αγορά εμφανίζεται περισσότερο αισιόδοξη για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου σε σχέση με πριν από μερικές εβδομάδες.

Αναφερόμενος στη συνάντηση αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και του Ιράν στη Νέα Υόρκη, σημείωσε ότι έδωσε στους συναλλασσομένους «μια αχτίδα ελπίδας». Όπως εξήγησε, η αγορά συνυπολογίζει την πιθανότητα συνομιλιών παρά τη σκληρή ρητορική και τις απειλές.

Πάνω από 3 εκατ. βαρέλια οι ημερήσιες εξαγωγές του Ιράκ

Τη βελτίωση των προοπτικών προσφοράς ενισχύουν και οι αυξημένες εξαγωγές του Ιράκ. Ο υπουργός Πετρελαίου της χώρας, Μπασίμ Μοχάμεντ, δήλωσε ότι οι εξαγωγές υπερβαίνουν πλέον τα 3 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ενώ αναμένεται αύξηση των εξαγωγών μέσω Τουρκίας σε περισσότερα από 600.000 βαρέλια την ημέρα.

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία των εταιρειών παρακολούθησης της ναυτιλίας Vortexa και Kpler, οι ιρακινές εξαγωγές αργού τον Αύγουστο διαμορφώθηκαν σε 2,3 εκατ. και 2,17 εκατ. βαρέλια ημερησίως, αντίστοιχα.

Οι ποσότητες παραμένουν χαμηλότερες από τα προπολεμικά επίπεδα του Φεβρουαρίου, όταν οι δύο εταιρείες είχαν καταγράψει εξαγωγές 3,7 εκατ. και 3,362 εκατ. βαρελιών ημερησίως, αντίστοιχα.

Απρόσμενη αύξηση στα αμερικανικά αποθέματα

Πρόσθετη πτωτική πίεση στις τιμές άσκησαν τα στοιχεία του κλάδου για τα αποθέματα αργού στις ΗΠΑ.

Τα αποθέματα αυξήθηκαν κατά 1,8 εκατ. βαρέλια την εβδομάδα έως τις 18 Σεπτεμβρίου, ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν μείωση.