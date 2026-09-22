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Η τιμή του ντίζελ στην Κύπρο αναμένεται να ξεπεράσει τα €2,10-€2,20 το λίτρο τους επόμενους έναν με δύο μήνες, εκτιμά ο ειδικός σε θέματα ενέργειας, Χαράλαμπος Έλληνας. Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, προειδοποιεί ότι οι υψηλές τιμές των πετρελαϊκών προϊόντων, κυρίως του ντίζελ και των αεροπορικών καυσίμων, ενδέχεται να διατηρηθούν μέχρι τα μέσα του 2027.

Ο κ. Έλληνας αποδίδει τις πιέσεις στις ζημιές που έχουν υποστεί ρωσικά διυλιστήρια από ουκρανικές επιθέσεις με drones και στη μείωση άνω του 50% των εξαγωγών ντίζελ και πετρελαϊκών προϊόντων από τον Περσικό Κόλπο λόγω του πολέμου.

«Να αναμένουμε προβλήματα και να είμαστε έτοιμοι να τα αντιμετωπίσουμε για αρκετό καιρό», τόνισε, προσθέτοντας ότι η μείωση του φόρου κατανάλωσης θα πρέπει να συνεχιστεί και το 2027.

Γιατί η υποχώρηση του Brent δεν συγκρατεί τις τιμές

Σύμφωνα με τον κ. Έλληνα, η υποχώρηση της τιμής του Brent κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι δεν αναιρεί τις δυσκολίες στην προμήθεια διυλισμένων προϊόντων.

Ιδιαίτερα πιεσμένη είναι η προσφορά αεροπορικών καυσίμων, με τον ίδιο να αναφέρει ότι σε ορισμένες χώρες, όπως οι ΗΠΑ, εκφράζονται ανησυχίες ακόμη και για ενδεχόμενη καθήλωση αεροσκαφών.

Όπως εξήγησε, οι ελλείψεις ωθούν τις τιμές προς τα πάνω. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τιμές του ντίζελ και του jet fuel βρίσκονται σε επίπεδα υπερδιπλάσια της τιμής του Brent και αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω, καθώς τα προβλήματα στην παραγωγή και στον εφοδιασμό δεν μπορούν να επιλυθούν άμεσα.

Χρειάζονται μήνες για την αποκατάσταση των διυλιστηρίων

Ο ενεργειακός αναλυτής ανέφερε ότι μεγάλο διυλιστήριο στη Μόσχα βομβαρδίστηκε τη Δευτέρα και τέθηκε πλήρως εκτός λειτουργίας, με την επιστροφή του στην παραγωγή να απαιτεί μήνες.

Κατά την εκτίμησή του, αυτό σημαίνει ότι ακόμη και ενδεχόμενη αποκλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία δεν θα αποκαταστήσει άμεσα την προσφορά. Οι επιπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν και το επόμενο έτος, διατηρώντας τις τιμές σε υψηλά επίπεδα.

Ενδεικτικά, σημείωσε ότι η τιμή του Brent για παράδοση τον Απρίλιο του 2027 υπολογίζεται στα 90 δολάρια το βαρέλι.

Αλυσιδωτές επιπτώσεις σε μεταφορές και τρόφιμα

Οι ανατιμήσεις στα καύσιμα επηρεάζουν το κόστος των μεταφορών και των τροφίμων, δημιουργώντας αλυσιδωτές πιέσεις στην οικονομία, σύμφωνα με τον κ. Έλληνα.

Όπως ανέφερε, οι αυξήσεις των τιμών συνοδεύονται από άνοδο του πληθωρισμού και των επιτοκίων, ενώ οι παράγοντες που προκαλούν τις πιέσεις είναι εξωτερικοί και δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Κύπρου.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι δεν υπάρχει εύκολη διέξοδος από τα προβλήματα που έχουν δημιουργήσει οι πόλεμοι στο Ιράν και στην Ουκρανία, επαναλαμβάνοντας ότι οι υψηλές τιμές, ιδιαίτερα στο ντίζελ και στα αεροπορικά καύσιμα, αναμένεται να διαρκέσουν έως τα μέσα του 2027.