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Ξεκίνησε η εξέταση της έφεσης του 30χρονου πατέρα των δύο αγοριών 8 και 10 χρόνων από τη Βουλγαρία, που βρέθηκαν νεκρά σε αυτοκίνητο στην Ξυλοφάγου τον περασμένο Ιούνιο. Μετά την απόφαση του Δικαστηρίου των Βρετανικών Βάσεων όπως παραμείνει υπό κράτηση μέχρι τη δίκη του, ο συνήγορός του, Χρίστος Θεοδούλου, καταχώρισε έφεση στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο, ζητώντας όπως ο κατηγορούμενος αφεθεί, υπό όρους, ελεύθερος.

Ο πατέρας αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για πρόκληση θανάτου λόγω αλόγιστης και απερίσκεπτης πράξης και είχε υποβάλει δύο αιτήματα όπως αφεθεί, υπό όρους ελεύθερος και όπως του δοθεί άδεια ώστε να μεταβεί στην κηδεία των παιδιών του στη Βουλγαρία. Και τα δύο αιτήματα του είχαν απορριφθεί από τον ανώτατο δικαστή των ΒΒ, αφού τέθηκαν θέματα απουσίας θεσμικού πλαισίου, το οποίο θα επέτρεπε τη συνδρομή και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σήμερα είχε οριστεί διαδικασία ενώπιον του ανώτατου δικαστή, ώστε ο πατέρας να απαντήσει εάν παραδέχεται ή όχι ενοχή. Ωστόσο, λόγω της έφεσης έγιναν αγορεύσεις από τον συνήγορό του και τον εκπρόσωπο της Κατηγορούσας Αρχής και ο δικαστής επεφύλαξε την απόφασή του.

Η διαδικασία, όπως αναφέρει σε γραπτή δήλωση ο κ. Θεοδούλου, επικεντρώθηκε ιδιαιτέρως στον πυλώνα της δυνατότητας εκτέλεσης (enforcement), δηλαδή στο κατά πόσον υφίσταται αποτελεσματικός μηχανισμός εντοπισμού και επαναφοράς προσώπου εντός των Περιοχών των Βάσεων. «Ιδιαίτερη σημασία, κατά την υπεράσπιση, έχει το γεγονός ότι η μαρτυρία που δόθηκε από πλευράς του μάρτυρα της Κατηγορούσας Αρχής (σ.σ αστυνομικός ΒΒ) ανέδειξε την ύπαρξη υφιστάμενων διαύλων συνεργασίας μεταξύ των Αρχών των Βάσεων και της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ζητήματα εντοπισμού, μεταγωγής και σύλληψης προσώπων.

Κρισίμως, βεβαίως είναι και το γεγονός ότι υπάρχει νομοθετημένο πλαίσιο, κατά την θέση μας ως υπεράσπιση, τόσο την Κυπριακή έννομη τάξη όσο και σε αυτήν των Κυριάρχων Βάσεων, στην οποία παραπέμψαμε το Δικαστήριο, με την οποία μπορεί να ρυθμιστεί με αίτημα η σύλληψη και μεταφορά προσώπου στις Βάσεις σε περίπτωση φυγοδικίας», αναφέρει ο κ. Θεοδούλου, σημειώνοντας πως τίθεται, ως εκ τούτου, το θεσμικό ερώτημα «κατά πόσον η επίκληση αδυναμίας εκτέλεσης (enforcement) ως λόγου στέρησης της ελευθερίας συμβαδίζει με τους μηχανισμούς συνεργασίας που φαίνεται να υφίστανται στην πράξη».

Πρόκειται, όπως είπε, για ζήτημα ευρύτερης σημασίας, που αφορά κάθε πρόσωπο που τελεί υπό κράτηση εντός των Περιοχών των Βάσεων. «Από πλευράς μας, υποστηρίξαμε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την παραχώρηση εγγύησης, με την επιβολή κατάλληλων όρων ικανών να διασφαλίσουν την προσέλευση της κατηγορουμένης στη δίκη, και ότι δεν συντρέχουν οι εξαιρέσεις που προβλέπει η σχετική νομοθεσία», αναφέρει καταλήγοντας ο κ. Θεοδούλου.

Υπενθυμίζεται πως τα δύο αδελφάκια είχαν μείνει χωρίς επιτήρηση, αφού ο πατέρας έσπευσε το πρωί της 28ης Ιουνίου στην εργασία του στη Λεμεσό, ενώ το ίδιο έπραξε και η 38χρονη συμβία του, η οποία είχε συλληφθεί, ωστόσο στην πορεία αφέθηκε ελεύθερη. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας εντοπίστηκαν νεκρά στο αυτοκίνητο από την 38χρονη.

Σύμφωνα με τα ευρήματα των ΒΒ, που βασίζονται σε υλικό από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, τα δύο παιδιά φαίνεται να πέτυχαν είσοδο στο αυτοκίνητο, που ήταν σταθμευμένο στον ανοικτό χώρο της πολυκατοικίας όπου διέμεναν, μέσω μιας ανοικτής πόρτας στο πίσω μέρος. Όπως αποκάλυψε το philenews, οι εξετάσεις εμπειρογνωμόνων έδειξαν βλάβη στη συγκεκριμένη πόρτα, η οποία παρέμεινε ξεκλείδωτη, παρά το γεγονός ότι το αυτοκίνητο είχε κλειδωθεί. Ακολούθως φαίνεται πως κλειδώθηκαν στο αυτοκίνητο και εγκλωβίστηκαν σ’ αυτό, αφού ήταν ενεργοποιημένη και η κλειδαριά ασφαλείας για παιδιά (child lock).