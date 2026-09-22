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Συνεχίζεται με σταθερούς ρυθμούς η αναβάθμιση των τουρκικών φυλακίων του κατοχικού στρατού πάνω στα όρια της νεκρής ζώνης προς την κατεχόμενη πλευρά, σε πολύ κοντινή απόσταση από τον οικιστικό ιστό της Αθηένου.

Σύμφωνα με φωτογραφίες που εξασφάλισε το philenews η σύγκριση του φωτογραφικού υλικού λίγων μηνών νωρίτερα δείχνει αισθητή αναβάθμιση της τουρκικής στρατιωτικής θέσης στην περιοχή.

Πρόκειται για μια από τις πολλές θέσεις που επανεμφανίστηκαν το τελευταίο διάστημα. Στο κεντρικό σημείο του φυλακίου έχει τοποθετηθεί μεγαλύτερη καμουφλαρισμένη κατασκευή, με πρόσθετο εξοπλισμό στην οροφή, ενώ ο υφιστάμενος μεταλλικός πύργος παραμένει στη θέση του.

Όπως φαίνεται, ο Αττίλας αναβαθμίζει αυτά τα σημεία με συστήματα που παραπέμπουν σε ηλεκτρο-οπτικές ή θερμικές κάμερες επιτήρησης, πάνω στους μεταλλικούς πύργους. Κάτοικοι της περιοχής, ανέφεραν στο philenews, ότι τα σημεία αυτά εμφανίστηκαν πριν από περίπου ένα χρόνο, υπό το άλλοθι της καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης.

Δείτε τις εικόνες:

12 Ιουλίου 2026

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Α.Π