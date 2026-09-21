Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ένα μάλλον ασυνήθιστο σκηνικό εκτυλίχθηκε τη Δευτέρα (21/9) στον Λευκό Οίκο, με τον Ντόναλντ Τραμπ να κάνει δηλώσεις… χωρίς να ακούγεται.

Κανένα από τα μεγάλα ΜΜΕ της χώρας δεν έδωσαν το παρών για να μεταδώσουν τον ήχο με μικρόφωνα. Μεταδόθηκαν μόνο βουβά πλάνα, τα οποία κατέγραψαν τον Τραμπ να κόβει μια κορδέλα, ενώ στέκεται δίπλα σε εργάτες.

Αυτή εξέλιξη έρχεται ως αποτέλεσμα του μποϊκοτάζ που ανακοίνωσαν νωρίτερα σήμερα τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως CBS, ABC, NBC και Fox, στη live κάλυψη του Αμερικανού προέδρου εκφράζοντας έμπρακτα την στήριξη του στο CNN, το οποίο ο Τραμπ απέκλεισε από τον Λευκό Οίκο.

Trump was speaking at the opening of the new White House helipad. The television networks did not send cameras to cover the event. The audio from this White House livestream was badly distorted and the president’s remarks were largely unintelligible. pic.twitter.com/n2x8jaJUVP — Misha Komadovsky (@komadovsky) September 21, 2026

LMFAO — Trump is holding an event at the White House right now but there's no audio because the press pool isn't there. The Newsmax host notes that this is an example of Trump's attacks on the press "backfiring just a little bit" pic.twitter.com/dAy1dvDvFL September 21, 2026

CBS, NBC, ABC και Fox μποϊκοτάρουν Τραμπ και στηρίζουν CNN

Tα τέσσερα από τα μεγαλύτερα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα – CBS, ABC, NBC και Fox – αποφάσισαν να σταματήσουν τη δημοσιογραφική κάλυψη του Αμερικανού προέδρου.

«Από σήμερα, η ομάδα των διαπιστευμένων δημοσιογράφων που καλύπτουν τον Αμερικανό πρόεδρο δεν θα καλύπτει εκδηλώσεις στις οποίες παρευρίσκεται ο πρόεδρος και οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ομάδας» δήλωσε ο Μπράιαν Μπόουτον, εκπρόσωπος του Fox και οργανωτής της ομάδας δικτύου που είναι υπεύθυνη για τη βιντεοσκόπηση του προέδρου καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και τη διανομή του υλικού που προκύπτει.

Κλείσιμο

Βάσει μιας μακροχρόνιας συμφωνίας, τα πέντε δίκτυα αναλαμβάνουν εκ περιτροπής τη μαγνητοσκόπηση του Προέδρου και την παροχή ζωντανών πλάνων το ένα στο άλλο, καθώς και στο ευρύτερο δημοσιογραφικό σώμα. Τοπικοί τηλεοπτικοί σταθμοί, ιστότοποι εφημερίδων και μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο βασίζονται σε αυτή την κάλυψη.

Η απόφαση των δικτύων αποτελεί συνέχεια της σύγκρουσης που ξεκίνησε την Παρασκευή, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του ότι «απαγορεύει» την πρόσβαση των CNN, MS NOW και Politico στον Λευκό Οίκο.

Το Σάββατο, απαγορεύτηκε στους δημοσιογράφους και των τριών μέσων να εισέλθουν στο συγκρότημα του Λευκού Οίκου, ενώ τα συγκεκριμένα μέσα κατέθεσαν αγωγή επικαλούμενα την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος και την προστασία της ελευθερίας του Τύπου.

CNN, MS NOW και Politico κατέθεσαν μήνυση

Σημειώνεται ότι τα τρία αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που αποκλείστηκαν από τον Λευκό Οίκο, το CNN το MS NOW και το Politico μήνυσαν τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την απαγόρευση αυτή, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση αυτή παραβιάζει τα δικαιώματά τους – βάσει του Συντάγματος των ΗΠΑ – να καλύπτουν δημοσιογραφικά τον Αμερικανό πρόεδρο.

Στην αγωγή που κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσινγκτον, τα μέσα ενημέρωσης τονίζουν ότι ο Τραμπ δεν μπορεί να τους απαγορεύσει την πρόσβαση μόνο και μόνο επειδή δεν του αρέσει αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «αρνητική» κάλυψη, επιφυλάσσοντας το δικαίωμα κάλυψης μόνο σε μέσα που τον επαινούν.

Επισημαίνουν επίσης ότι το κοινό δικαιούται να έχει «έγκυρη και πλήρη ενημέρωση» σχετικά με την κυβέρνησή του.

«Αυτή η απαγόρευση δεν θα μπορούσε να αποτελεί μια πιο άμεση επίθεση στην Πρώτη Τροπολογία ούτε μια πιο κατάφωρη παραβίαση των θεμελιωδών συνταγματικών μας αρχών», τόνισαν τα μέσα ενημέρωσης.

protothema.gr