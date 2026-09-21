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Η ανάδειξη ζητημάτων που αφορούν και επηρεάζουν την εξωτερική πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας θα είναι στο επίκεντρο σωρείας επαφών που θα έχει ο υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου στη Νέα Υόρκη.

Σε δήλωσή του ο ΥΠΕΞ τόνισε ότι «είναι μια εβδομάδα διπλωματίας και η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται στο επίκεντρό της».

Ο Κ. Κόμπος ανέφερε ότι «από σήμερα ξεκινά μια σειρά επαφών που έχουν προγραμματιστεί στο πλαίσιο της προσπάθειας να αναδειχθούν ζητήματα που αφορούν και επηρεάζουν την εξωτερική μας πολιτική».

Τις επόμενες ημέρες, είπε ο ΥΠΕΞ, θα έχουμε σειρά συναντήσεων με χώρες με τις οποίες είτε δεν διατηρούμε ανεπτυγμένες σχέσεις είτε προσπαθούμε να αναπτύξουμε περισσότερο τους στενούς δεσμούς που έχουμε ήδη δημιουργήσει.

Σε ανάρτησή του στο Χ ο Κωνσταντίνος Κόμπος αναφέρθηκε στις συναντήσεις που ήδη είχε στη Νέα Υόρκη.

Συγκεκριμένα, συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλάχ Αλ Θάνι, με την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Κάγια Κάλας, και με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διεθνούς Ινστιτούτου Ειρήνης, Πρίγκιπα Ζέιντ Ραάντ Αλ Χουσεΐν, σε δείπνο εργασίας με θέμα τη Μέση Ανατολή.

«Το Διεθνές Δίκαιο και η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) πρέπει να τηρούνται πλήρως», πρόσθεσε.