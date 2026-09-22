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Σε «ουσιαστική συμφωνία» για τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου κατέληξαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Φιλιππίνες, με πρόνοιες για εκτεταμένη κατάργηση δασμών και άνοιγμα αγορών. Η διαπραγμάτευση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, καθώς εκκρεμούν λεπτομέρειες πριν από την οριστικοποίηση του κειμένου.

Την εξέλιξη ανακοίνωσαν την Τρίτη ο Επίτροπος Εμπορίου και Οικονομικής Ασφάλειας, Μάρος Σέφτσοβιτς, και η Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας των Φιλιππίνων, Μαρία Κριστίνα Αλντεγκέρ-Ρόκε, μετά από τηλεδιάσκεψή τους.

Η κοινή ανακοίνωση τοποθετεί την τελική ολοκλήρωση στους προσεχείς μήνες. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για το Εμπόριο, Όλοφ Γκιλ, αναφέρθηκε σε κλείσιμο της συμφωνίας τις ερχόμενες εβδομάδες, τονίζοντας την ανάγκη να διατηρηθεί η δυναμική των διαπραγματεύσεων. Υπογράμμισε, ωστόσο, τη σημασία των εκκρεμών λεπτομερειών, χωρίς να τις προσδιορίσει.

Τι προβλέπεται για δασμούς και εξαγωγές

Η συμφωνία προβλέπει απελευθέρωση άνω του 94% των δασμολογικών γραμμών, που αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 97% του διμερούς εμπορίου, καθώς και βελτιωμένη πρόσβαση στις αγορές και των δύο πλευρών.

Με πληθυσμό 113 εκατομμυρίων κατοίκων, οι Φιλιππίνες αποτελούν σημαντική αγορά για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Οι βιομηχανικές εξαγωγές της ΕΕ προς τη χώρα περιλαμβάνουν κυρίως μηχανήματα και συσκευές, μεταφορικό εξοπλισμό, φάρμακα και ιατρικά προϊόντα.

Στον αγροδιατροφικό τομέα, οι βασικές ευρωπαϊκές εξαγωγές αφορούν προϊόντα κρέατος, χοιρινό και πουλερικά, γαλακτοκομικά και αλκοολούχα ποτά.

Το διμερές εμπόριο αγαθών έφτασε τα €17,6 δισ. το 2025, ενώ οι συναλλαγές υπηρεσιών ανήλθαν σε €10,3 δισ. το 2024.

Άνοιγμα των δημοσίων συμβάσεων και προστασία προϊόντων

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η συμφωνία ανοίγει για πρώτη φορά την αγορά δημοσίων συμβάσεων των Φιλιππίνων σε ξένους προμηθευτές, θεσπίζοντας σαφείς κανόνες για τη συμμετοχή τους.

Προβλέπεται επίσης ενισχυμένη προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, με κατάλογο ευρωπαϊκών Γεωγραφικών Ενδείξεων εμπορικής σημασίας.

Στο ψηφιακό εμπόριο περιλαμβάνονται κανόνες με εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων και των καταναλωτών. Παράλληλα, προβλέπεται μεγαλύτερη διαφάνεια στα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα και στα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο, με στόχο τη μείωση του κόστους για τις επιχειρήσεις χωρίς υποβάθμιση των προτύπων.

Δεσμεύσεις για κλίμα, δικαιώματα και ενέργεια

Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της Συμφωνίας του Παρισιού αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της συμφωνίας, η οποία περιλαμβάνει κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Περιλαμβάνονται ακόμη διατάξεις για την ενέργεια και τις πρώτες ύλες, με στόχο τη διαμόρφωση ισότιμων όρων ανταγωνισμού και τη διευκόλυνση βιώσιμων επενδύσεων, ιδιαίτερα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ερωτηθείς για το καθεστώς εισαγωγής τόνου από τον Καναδά που ζήτησαν οι Φιλιππίνες, ο κ. Γκιλ αναγνώρισε ότι πρόκειται για ευαίσθητο τομέα για τους Ευρωπαίους παραγωγούς. Υποστήριξε ότι το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων επιτυγχάνει ισορροπία μεταξύ των διαφορετικών συμφερόντων.

Από την επανεκκίνηση των συνομιλιών στην τελική διαπραγμάτευση

Νωρίτερα, η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο των Φιλιππίνων, Φερδινάνδο Μάρκος Τζούνιορ. Χαιρέτισε την πρόοδο και ευχαρίστησε τις διαπραγματευτικές ομάδες, με επικεφαλής από ευρωπαϊκής πλευράς τον κ. Σέφτσοβιτς.

Οι δύο ηγέτες τόνισαν τη σημασία της συνεργασίας με εταίρους που συμμερίζονται κοινές θέσεις για ανοιχτό, δίκαιο και προβλέψιμο εμπόριο, μέσα σε ένα δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν το 2015 και στη συνέχεια διακόπηκαν. Κατά την επίσκεψη της φον ντερ Λάιεν στη Μανίλα το 2023 συμφωνήθηκε η επανεκκίνησή τους, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2024.

ΚΥΠΕ