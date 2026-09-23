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Τα πρώτα περιστατικά ιού του Δυτικού Νείλου για το 2026 επιβεβαιώθηκαν σε πέντε άλογα στο Παραλίμνι. Το πρώτο περιστατικό δηλώθηκε από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες επίσημα στον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων (WOAH) στις 18 Σεπτεμβρίου 2026 μέσω άμεσης ειδοποίησης (Immediate Notification).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης του WOAH, η ημερομηνία έναρξης του περιστατικού καταγράφεται στις 9 Σεπτεμβρίου 2026. Η μόλυνση εντοπίστηκε σε φάρμα στο Παραλίμνι της επαρχίας Αμμοχώστου, όπου σε συνολικό πληθυσμό 16 ευπαθών αλόγων καταγράφηκε 1 επιβεβαιωμένο κρούσμα.

Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν στις 22 Σεπτεμβρίου και σε άλλα άλογα από το ίδιο υποστατικό, εντοπίστηκαν θετικά ακόμα τέσσερα κρούσματα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των κρουσμάτων σε πέντε.

Η πρώτη εξέταση στις 9 Σεπτεμβρίου έγινε με αφορμή συμπτώματα στο ζώο και η δεύτερη στο πλαίσιο επιδημιολογικής διερεύνησης αυξάνοντας το δείγμα.

Σημειώνεται πως τα συμπτώματα ήταν πυρετός, αδυναμία και αταξία στη βάδιση.

Σε ενημέρωση από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αναφέρεται ότι δεν προκλήθηκε κανένας θάνατος.

Υπήρξε αποδρομή των συμπτωμάτων μετά από μερικές ημέρες και πλέον τα ζώα είναι καλά στην υγεία τους.

Η διάγνωση πραγματοποιήθηκε από το Εργαστήριο Υγείας των Ζώων / Τμήμα Ιολογίας των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. Οι εργαστηριακές εξετάσεις (ELISA IgG και IgM) που διενεργήθηκαν στις 11 και 15 Σεπτεμβρίου επιβεβαίωσαν την παρουσία του ιού.

Αμέσως μετά την επιβεβαίωση του περιστατικού, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έθεσαν σε εφαρμογή τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ελέγχου. Στην περιοχή εφαρμόζονται ήδη μέτρα καταπολέμησης των φορέων και έλεγχος των κουνουπιών για τον περιορισμό της περαιτέρω εξάπλωσης.

Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως μέσω του τσιμπήματος μολυσμένων κοινών κουνουπιών (γένος Culex). Τα κουνούπια μολύνονται όταν τσιμπούν άρρωστα κυρίως άγρια πτηνά, τα οποία αποτελούν τη βασική δεξαμενή του ιού στη φύση.

Ο ιός προσβάλλει κυρίως τα πτηνά, τα άλογα (ιπποειδή) και τον άνθρωπο. Τόσο οι άνθρωποι, όσο και τα άλογα θεωρούνται «αδιέξοδοι ξενιστές». Αυτό σημαίνει ότι ένας άνθρωπος ή ένα άλογο που έχει μολυνθεί δεν μεταδίδει περαιτέρω τον ιό σε άλλα κουνούπια, ούτε μεταδίδεται ο ιός άμεσα από άνθρωπο σε άνθρωπο ή από άλογο σε άνθρωπο μέσω επαφής.

Οι Αρχές συνιστούν στους πολίτες και ιδιαίτερα στους ιδιοκτήτες ζώων να λαμβάνουν μέτρα ατομικής προστασίας από τα κουνούπια όπως χρήση εντομοαπωθητικών και απομάκρυνση λιμναζόντων υδάτων, καθώς επίσης και να αναφέρουν αμέσως τυχόν ύποπτα συμπτώματα στις αρμόδιες υπηρεσίες.