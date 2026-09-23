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Η γαστρονομική πρωτοβουλία της Mastercard φέρνει ξανά στο ίδιο τραπέζι μοναδικές γεύσεις, ξεχωριστές εμπειρίες και επιλεγμένα εστιατόρια από όλη την Κύπρο.

Μετά τη θερμή ανταπόκριση που γνώρισε η πρώτη διοργάνωση, το “Around the table” από τη Mastercard επιστρέφει για δεύτερη συνεχή χρονιά στην Κύπρο, προσκαλώντας τους κατόχους καρτών Mastercard να ανακαλύψουν και να απολαύσουν μια ακόμη σειρά από ανεκτίμητες γαστρονομικές εμπειρίες.

Από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 18 Οκτωβρίου, 30 επιλεγμένα εστιατόρια σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και Ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου θα προσφέρουν ειδικά διαμορφωμένα μενού στις προνομιακές τιμές των €25, €45 και €65 ανά άτομο, διαθέσιμα αποκλειστικά για κατόχους καρτών Mastercard.

Με το Around the table, η Mastercard έχει δημιουργήσει τη μεγαλύτερη γαστρονομική πρωτοβουλία στην Κύπρο, φέρνοντας κοντά μερικά από τα κορυφαία εστιατόρια του νησιού, με προτάσεις από διεθνείς και τοπικές κουζίνες. Τα συμμετέχοντα εστιατόρια θα παρουσιάσουν τα δικά τους signature menus, σχεδιασμένα αποκλειστικά για την πρωτοβουλία, με το καθένα να αντικατροπτίζει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τη γαστρονομική ταυτότητα του εκάστοτε εστιατορίου, συνδυάζοντας δημιουργικότητα, ποιότητα και αυθεντική φιλοξενία, ώστε να προσφέρει στους κατόχους μια ανεκτίμητη γαστρονομική εμπειρία.

Οι κρατήσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας aroundthetable.cy, όπου οι κάτοχοι καρτών Mastercard μπορούν να ανακαλύψουν τα συμμετέχοντα εστιατόρια και τα μενού τους και να βρουν περισσότερες πληροφορίες για την πρωτοβουλία.

Η Ματίνα Τζώρτζη, Head of Communications & Marketing της Mastercard για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, δήλωσε:

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που το Around the table επιστρέφει στην Κύπρο για δεύτερη συνεχή χρονιά, μετά την εξαιρετική ανταπόκριση της πρώτης διοργάνωσης. Στη Mastercard πιστεύουμε ότι ορισμένες από τις πιο πολύτιμες στιγμές δημιουργούνται όταν οι άνθρωποι έρχονται κοντά, μοιράζονται εμπειρίες και συνδέονται γύρω από ένα τραπέζι. Μέσα από τη συνεργασία μας με επιλεγμένα εστιατόρια σε ολόκληρη την Κύπρο, συνεχίζουμε να φέρνουμε τους κατόχους καρτών Mastercard πιο κοντά σε όσα αγαπούν, προσφέροντάς τους μοναδικές ανεκτίμητες εμπειρίες και, παράλληλα, αναδεικνύοντας τον πλούτο, τη δημιουργικότητα και την πολυμορφία της σύγχρονης γαστρονομικής σκηνής του νησιού.»

Το Around the table υλοποιείται με την υπογραφή της Mastercard, ενώ την πρωτοβουλία ανέπτυξε και ενορχηστρώνει η Toposophy, συνεχίζοντας να αναδεικνύει την Κύπρο ως έναν σύγχρονο γαστρονομικό προορισμό μέσα από εμπειρίες που ενώνουν ανθρώπους, γεύσεις και πολιτισμούς.

Σχετικά με τη Mastercard

Η Mastercard (NYSE: MA), είναι μια εταιρεία τεχνολογίας που ενισχύει τις οικονομίες και ενδυναμώνει τους ανθρώπους σε περισσότερες από 200 χώρες και περιοχές παγκοσμίως. Σε συνεργασία με τους πελάτες της συντελεί στην οικοδόμηση βιώσιμων οικονομιών όπου όλοι μπορούν να ευημερήσουν. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ψηφιακών λύσεων πληρωμών, εξασφαλίζοντας συναλλαγές που είναι ασφαλείς, απλές, έξυπνες και εύκολα διαθέσιμες. Η τεχνολογία και η καινοτομία που εφαρμόζει, μαζί με τις συνεργασίες και το δίκτυο που έχει αναπτύξει, προσφέρουν ένα μοναδικό σύνολο προϊόντων και υπηρεσιών που βοηθούν τους ανθρώπους, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις δυνατότητές τους.