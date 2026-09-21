Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, με την κοινοβουλευτική συζήτηση να προγραμματίζεται να αρχίσει στις 13 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνο Μουσιούττα.

Ο υπουργός μιλούσε κατά την έναρξη της συνεδρίας του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος για τη μεταρρύθμιση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας.

«Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε», ανέφερε ο κ. Μουσιούττας, καλώντας τους κοινωνικούς εταίρους να επισπεύσουν τις επόμενες τρεις συνεδρίες, ώστε να επιλυθούν απορίες που αφορούν την κατ’ άρθρον συζήτηση του νομοσχεδίου.

Όπως είπε, η φιλοσοφία της μεταρρύθμισης είναι γνωστή εδώ και δύο χρόνια και αποτέλεσε αντικείμενο συζητήσεων πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του. Πρόσθεσε ότι η σχετική προσέγγιση παρουσιάστηκε από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO) τόσο κατ’ ιδίαν όσο και σε συνεδριάσεις τεχνικών και άλλων επιτροπών.

Αναμένει προτάσεις από τους κοινωνικούς εταίρους

Ο υπουργός ανέφερε ότι η κυβερνητική πλευρά έχει ήδη παραδώσει τις εισηγήσεις της και κάλεσε τους κοινωνικούς εταίρους να παρουσιάσουν πλέον τις δικές τους προτάσεις.

«Έχουμε δώσει ό,τι μπορούσαμε να δώσουμε μέχρι τώρα. Τις εισηγήσεις μας τις έχετε. Ήρθε η ώρα να μας πείτε πλέον ποιες είναι οι δικές σας εισηγήσεις», είπε.

Σύμφωνα με τον κ. Μουσιούττα, μέσα από τις προτάσεις που θα κατατεθούν ενδέχεται να προκύψουν διαφοροποιήσεις. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι εάν δεν καταστεί εφικτή η επίτευξη αλλαγών, η Κυβέρνηση διατηρεί την πρόθεσή της να προχωρήσει με τη μεταρρύθμιση.

Οι τρεις πυλώνες της μεταρρύθμισης

Αναφερόμενος στον δεύτερο πυλώνα, ο υπουργός εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο συγκεκριμένος τομέας θα μπορέσει σύντομα να προχωρήσει.

Πρόσθεσε ότι ο πρώτος και ο μηδενικός πυλώνας έχουν συζητηθεί εξαντλητικά, σημειώνοντας ότι το Υπουργείο παραμένει διαθέσιμο για διευκρινίσεις και εξέταση νέων εισηγήσεων.

«Μπορούμε να συζητούμε ακόμη δέκα χρόνια, αν θέλουμε. Είμαστε στη διάθεσή σας καθημερινά, για να συζητούμε, να προσπαθούμε να λύνουμε απορίες ή να ακούμε εισηγήσεις και να δούμε αν μπορούμε να τις εντάξουμε στη δική μας πρόταση», ανέφερε.

Ο κ. Μουσιούττας προειδοποίησε ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι ιδιαίτερα πιεστικές, επισημαίνοντας ότι κοινός στόχος είναι να προχωρήσει η μεταρρύθμιση.

Τόνισε, παράλληλα, ότι τελικός κριτής θα είναι η Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου η συζήτηση αναμένεται να αρχίσει γύρω στις 13 Οκτωβρίου.

ΚΥΠΕ