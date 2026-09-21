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Τη στρατηγική σημασία της ναυτιλίας για την Κύπρο και την Ελλάδα, καθώς και την ανάγκη συντονισμένης αντιμετώπισης των τεχνολογικών, περιβαλλοντικών και γεωπολιτικών προκλήσεων, ανέδειξαν οι ομιλητές στο επίσημο δείπνο της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών στην Αθήνα.

Το δείπνο παρατέθηκε την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο ξενοδοχείο Four Seasons Astir Palace, στο πλαίσιο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης, προς τιμήν του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν στελέχη της πολιτειακής και κυβερνητικής ηγεσίας των δύο χωρών, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διπλωμάτες και προσωπικότητες της ελληνικής και κυπριακής ναυτιλίας.

Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν ο Αντιπρόεδρος της ελληνικής Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, η υφυπουργός Ναυτιλίας Μαρίνα Χατζημανώλη, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας.

Παρέστησαν επίσης η ευρωβουλευτής Ελισάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, πρέσβεις των δύο χωρών και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Χατζηωάννου: Δυσανάλογο βάρος από τις νέες ρυθμίσεις

Ανοίγοντας την εκδήλωση, ο πρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών, Πόλυς Β. Χατζηωάννου, τόνισε τη στρατηγική σημασία της ελληνικής και της κυπριακής ναυτιλίας, χαρακτηρίζοντάς τες τη μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη της Ευρώπης και θεμέλιο της ελεύθερης ναυσιπλοΐας παγκοσμίως.

Όπως ανέφερε, τα πλοία και τα πληρώματα διασφαλίζουν καθημερινά την ενεργειακή επάρκεια και τον εφοδιασμό των οικονομιών. Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι η ευρωπαϊκή ναυτιλία επιβαρύνεται δυσανάλογα από νέες ρυθμίσεις, όπως το EU ETS και το FuelEU Maritime, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ο κ. Χατζηωάννου υπογράμμισε την ανάγκη διαμόρφωσης ίσων όρων ανταγωνισμού και προώθησης μιας πράσινης μετάβασης που θα βασίζεται σε ώριμη τεχνολογία και πραγματικά διαθέσιμα καύσιμα.

Αναφέρθηκε επίσης στη σταθερή άνοδο της κυπριακής σημαίας και στη διαχρονική στήριξη των Ελλήνων πλοιοκτητών, σημειώνοντας ότι η ενότητα Ελλάδας και Κύπρου και το κοινό ναυτιλιακό όραμα αποτελούν τη βάση για έναν πρωτοπόρο και ανθεκτικό κλάδο.

Τασούλας: Κοινή ευθύνη για ασφαλή ναυσιπλοΐα

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, αναφέρθηκε στον ιστορικό ρόλο της ναυτιλίας ως πυλώνα της οικονομικής ισχύος και της διεθνούς παρουσίας Ελλάδας και Κύπρου.

Επισήμανε ότι η ελεύθερη και ασφαλής ναυσιπλοΐα αποτελεί θεμέλιο της παγκόσμιας σταθερότητας και πρόσθεσε ότι, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, οι δύο χώρες έχουν κοινή ευθύνη να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη λειτουργία των εφοδιαστικών αλυσίδων.

Αναφερόμενος στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος πρέπει να διαθέτουν ισχυρή και συντονισμένη φωνή στα ευρωπαϊκά όργανα, ώστε οι αλλαγές να είναι ανταγωνιστικές, τεχνολογικά ώριμες και συμβατές με τις πραγματικές ανάγκες του κλάδου.

Ο κ. Τασούλας επανέλαβε παράλληλα την αταλάντευτη στήριξη της Ελλάδας σε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Όπως σημείωσε, η σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την ευημερία των δύο χωρών.

Χριστοδουλίδης: Πυλώνας της κυπριακής οικονομίας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, χαρακτήρισε τη ναυτιλία θεμελιώδη πυλώνα της κυπριακής οικονομίας και βασικό στοιχείο της διεθνούς ταυτότητας της χώρας.

Ευχαρίστησε την Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών για τη διαχρονική συμβολή της στην ενίσχυση του κυπριακού νηολογίου και ανέφερε ότι η Κύπρος συνεργάζεται στενά με την Ελλάδα και άλλα κράτη μέλη για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας.

Παρουσιάζοντας τις βασικές προκλήσεις του κλάδου, αναφέρθηκε στην απανθρακοποίηση, την ψηφιοποίηση, την τεχνολογική εξέλιξη και την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού. Επισήμανε ότι κάθε νέο μέτρο θα πρέπει να είναι ρεαλιστικό, αναλογικό και εφαρμόσιμο σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στη θετική πορεία της κυπριακής οικονομίας και στις επιτυχίες της κυπριακής ναυτιλίας, μεταξύ των οποίων η αύξηση του νηολογίου και η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της χώρας στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό.

Όπως τόνισε, η στενή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου στον τομέα της ναυτιλίας αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς, το οποίο στηρίζεται στην εμπιστοσύνη, στον συντονισμό και στην κοινή βούληση για ένα ισχυρό και ανταγωνιστικό ναυτιλιακό μέλλον.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την επισήμανση ότι η ναυτιλία αποτελεί κοινό στρατηγικό κεφάλαιο των δύο χωρών και ότι η μεταξύ τους συνεργασία είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της διεθνούς ισχύος τους και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής παρουσίας.

Το δείπνο τίμησαν με την παρουσία τους προσωπικότητες και εκπρόσωποι σημαντικών εφοπλιστικών οικογενειών από την Ελλάδα και την Κύπρο.