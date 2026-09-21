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Δημοκρατικός Συναγερμός και ΑΚΕΛ αναγνωρίζουν και χαιρετίζουν την αναβάθμιση της κυπριακής οικονομίας, αλλά την ίδια ώρα αποφεύγουν να πιστώσουν στην κυβέρνηση Χριστοδουλίδη την επιτυχία. Ο μεν ΔΗΣΥ παραπέμπει στις βάσεις της προηγούμενης διακυβέρνησης και το ΑΚΕΛ στις θυσίες της κοινωνίας.

Πέραν από τον ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ ανακοινώσεις υπήρξαν από ΕΛΑΜ και ΔΗΠΑ ενώ αξιοσημείωτο ότι δεν υπήρξε καμιά ανακοίνωση μέχρι και χθες το απόγευμα από πλευράς Δημοκρατικού Κόμματος, το μόνο κόμμα εντός Βουλής που συμμετέχει στην κυβέρνηση Χριστοδουλίδη.

Σημαντική εξέλιξη αλλά…

Ο ΔΗΣΥ στην ανακοίνωση του αναφέρει πως «η αναβάθμιση της κυπριακής οικονομίας, στη βαθμίδα Α από τον οίκο S&P, είναι αναμφίβολα σημαντική εξέλιξη και επιβεβαιώνει τις γερές βάσεις που τέθηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια».

Την ίδια ώρα ο ΔΗΣΥ υποστηρίζει πως «η οικονομική πρόοδος πρέπει να φτάσει στην καθημερινότητα του πολίτη, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η ακρίβεια πιέζει νοικοκυριά, εργαζόμενους, νεαρά ζευγάρια και μικρές επιχειρήσεις».

Περαιτέρω υποδεικνύει πως «απαιτείται να αξιοποιήσουμε αυτή τη δυναμική για ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις όπως η μείωση του ενεργειακού κόστους, το ψηφιακό και αποτελεσματικό κράτος, η ενίσχυση της παραγωγικότητας, αλλά και για μια αποτελεσματική κοινωνική και στεγαστική πολιτική. Έτσι θα έχει συνέχεια και θα αποτυπωθεί στην καθημερινότητα των πολιτών».

Αποτέλεσμα κόπων και δυσκολιών

Στην ανακοίνωση του το ΑΚΕΛ αναφέρει πως «η νέα αναβάθμιση της Κύπρου από τον οίκο Standard & Poor’s είναι θετική για την κυπριακή οικονομία. Όπως και οι υπόλοιπες αναβαθμίσεις τα τελευταία χρόνια, έτσι και αυτή, είναι αποτέλεσμα των κόπων και των δυσκολιών που περνούν οι εργαζόμενοι και η πλειοψηφία της κοινωνίας, καθώς και των διεθνών οικονομικών συγκυριών».

Σημειώνει ακόμα πως «μπορεί να εκφράζουν ο Υπουργός Οικονομικών και η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη την ικανοποίηση τους, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να νιώσει την ίδια ικανοποίηση η μεγαλύτερη μερίδα του λαού μας».

Το ΑΚΕΛ υποστηρίζει πως «ενόσω εξακολουθούν να θερίζουν η ακρίβεια, η ενεργειακή φτώχεια και η στεγαστική κρίση, η αναβάθμιση της οικονομίας δεν μετουσιώνεται σε ουσιαστικό αντίκρισμα για την κοινωνία». Θεωρεί ακόμα ότι «η κυβέρνηση δεν φαίνεται ικανή και διατεθειμένη να προσφέρει λύσεις σε αυτά, όπως είναι η προστασία της γης μας από τη μαζική πώληση της σε υπηκόους τρίτων χωρών, οι μεγάλοι κίνδυνοι στους κρίσιμους τομείς της ενέργειας, του νερού, του περιβάλλοντος και της διαχείρισης των αποβλήτων. Το ίδιο συμβαίνει και με την αντιμετώπιση της θεσμικής διαπλοκής και διαφθοράς που συνεχίζει να πλήττει το κράτος δικαίου».

Τέλος αναφέρει πως από πλευράς ΑΚΕΛ έχουν κατατεθεί «επανειλημμένα τις προτάσεις του για αυτά τα ζητήματα. Η κυβέρνηση αντί να πανηγυρίζει για την οικονομία, ας ασχοληθεί επιτέλους στην πράξη με την στήριξη της κοινωνίας και το κτίσιμο ενός βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης της οικονομίας».

Επιβεβαίωση της ανθεκτικότητας

Στη δική του ανακοίνωση το ΕΛΑΜ υπογραμμίζει πως «πρόκειται για μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, η οποία επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας και τη σημασία της υπεύθυνης διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών αλλά και της διαφύλαξης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας».

Το ΕΛΑΜ υπογραμμίζει πως «αυτή η εικόνα δημιουργεί για την Κυπριακή Δημοκρατία μεγαλύτερα περιθώρια άσκησης πολιτικής. Η δημοσιονομική ευχέρεια που δημιουργήθηκε πρέπει να αξιοποιηθεί με σύνεση, στοχευμένα και χωρίς να διακινδυνεύσουμε όσα με κόπο έχουν επιτευχθεί».

Υπογραμμίζει ακόμα ότι «η ισχυρή οικονομία μάς επιτρέπει να επενδύσουμε περισσότερο και με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό στις μεγάλες προτεραιότητες του τόπου: στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος και της υπογεννητικότητας, στην ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Κυπριακής Δημοκρατίας και στην περαιτέρω αναβάθμιση της παιδείας και της υγείας».

Τέλος διαμηνύει πως «τώρα είναι η ώρα οι θετικές επιδόσεις της οικονομίας να μετατραπούν σε επένδυση στην κοινωνία, στην οικογένεια, στην ασφάλεια και στο μέλλον της πατρίδας μας».

Δημιουργούνται προϋποθέσεις

Η ΔΗΠΑ αναφέρει πως «η αναβάθμιση δεν αποτελεί μόνο αναγνώριση της προόδου που έχει επιτευχθεί. Δημιουργεί παράλληλα τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ενίσχυση της επενδυτικής ελκυστικότητας της Κύπρου και για προσέλκυση νέων, ποιοτικών επενδύσεων που μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και πρόσθετη αξία για την οικονομία».

Η ΔΗΠΑ όπως και τα άλλα κόμματα υπογραμμίζει πως «η θετική πορεία των οικονομικών δεικτών πρέπει να μεταφράζεται σε απτά οφέλη για την κοινωνία: στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, πιο ισχυρή και στοχευμένη στήριξη των ευάλωτων ομάδων και ουσιαστική βελτίωση με κρατικές παρεμβατικές πρωτοβουλίες της καθημερινότητας των πολιτών».