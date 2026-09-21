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Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα χρησιμοποιήσει νέα όπλα και θα πλήξει στόχους που δεν είχε χτυπήσει μέχρι σήμερα, σε περίπτωση νέας επίθεσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπου των Φρουρών της Επανάστασης.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Fars, ο Χοσεΐν Μοχεμπί ανέφερε ότι η Τεχεράνη θα διευρύνει το εύρος της στρατιωτικής της απάντησης εφόσον δεχθεί νέα αμερικανική επίθεση.

«Αν συμβεί νέα επίθεση, σίγουρα θα αλλάξουμε τα όπλα και τη γεωγραφία του πολέμου», δήλωσε ο Μοχεμπί, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη είναι προετοιμασμένη για μια παρατεταμένη σύγκρουση.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ στη Ντόχα πριν μεταβεί στην Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί θα επισκεφθεί το Κατάρ, μεσολαβήτρια χώρα στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν, πριν μεταβεί στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Ο υπουργός «αναχώρησε από την Τεχεράνη το βράδυ της Κυριακής για τη Νέα Υόρκη (…) και θα κάνει μια σύντομη στάση στη Ντόχα για να έχει διαβουλεύσεις σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή», τόνισε το πρακτορείο.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι αποφάσισαν να επιτρέψουν στην ιρανική αντιπροσωπεία, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν, να παραστεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ παρά τον συνεχιζόμενο πόλεμο.

Η στάση του Αραγτσί στη Ντόχα έρχεται καθώς το Ιράν δήλωσε ότι διαβίβασε μέσω της Ντόχας στις ΗΠΑ τους όρους του για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ .

Το ταξίδι του Ιρανού ΥΠΕΞ έρχεται καθώς η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον ανταλλάζουν απειλές, χωρίς να διαφαίνεται μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

ΑΠΕ – ΜΠΕ