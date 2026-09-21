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Την προσοχή των πολίτων εφιστούν οι Αρχές των Βρετανικών Βάσεων καθώς δρόμος θα παραμένει κλειστός κατά τη διάρκεια της μέρας λόγω έργων.

Ο δρόμος M1, στην περιοχή του Αστυνομικού Σταθμού των Βρετανικών Βάσεων Ακρωτηρίου, θα παραμείνει κλειστός σήμερα, Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, μεταξύ των ωρών 07:00 και 19:00, για τη διενέργεια επειγουσών εργασιών επιδιόρθωσης σε κρίσιμες υπόγειες υποδομές.

Κατά τη διάρκεια της οδικής διακοπής θα υπάρχει η κατάλληλη οδική σήμανση και θα εφαρμόζονται καθορισμένες διαδρομές εκτροπής, με στόχο την καθοδήγηση των οδηγών και τη διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.