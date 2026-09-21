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Ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο υπέστη ο Σταμάτης Σπανουδάκης, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος μέσω βίντεο που ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

Ο Σταμάτης Σπανουδάκης ανακοίνωσε, ταυτόχρονα, την αναβολή της συναυλίας που επρόκειτο να πραγματοποιήσει το ερχόμενο Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Μεσολόγγι, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη Διακοσιοστή Επέτειο της Εξόδου.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, το ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο τού άφησε ένα μικρό πρόβλημα στο δεξί χέρι. Για τον λόγο αυτό, όπως εξήγησε, δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της προγραμματισμένης εμφάνισής του.

Ο γνωστός δημιουργός ζήτησε συγγνώμη από όλους όσοι περίμεναν τη συναυλία, ενώ εμφανώς συγκινημένος υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει.

Δείτε το βίντεο που ανέβασε ο Σταμάτης Σπανουδάκης:

«Το εγκεφαλικό μού άφησε το δεξί χέρι λίγο άχρηστο. Η μόνη μου δυσαρέσκεια είναι που δεν θα γίνει η συναυλία μου στο Μεσολόγγι, νιώθω ότι πουλάω τον κόσμο και τους συνεργάτες μου», είπε ο Σταμάτης Σπανουδάκης.

«Δεν μπορώ να αγγίξω όργανα για τουλάχιστον δύο μήνες, πρέπει να σταματήσω για να μην πάθω κάτι χειρότερο», συνέχισε.

Πηγή: iefimerida.gr