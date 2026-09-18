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Η Πάολα αναλαμβάνει την τέταρτη καρέκλα των coaches στο «The Voice», καλύπτοντας το κενό που άφησε ο Γιώργος Μαζωνάκης μετά τον αιφνίδιο θάνατό του.

Ο μουσικός διαγωνισμός επιστρέφει τη φετινή σεζόν στον ΣΚΑΪ με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιανό. Οι υπεύθυνοι του σταθμού αναζητούσαν το πρόσωπο που θα καλύψει την τέταρτη καρέκλα, δίπλα στην Έλενα Παπαρίζου, τον Χρήστο Μάστορα και τον Πάνο Μουζουράκη, μετά την είδηση πως ο Γιώργος Μαζωνάκης, που θα βρισκόταν για τρίτη χρόνια στο πρόγραμμα, έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια.

Τελικά, στη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη θα βρεθεί η Πάολα, η οποία εντάσσεται στο δυναμικό του μουσικού talent show για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

protothema.gr