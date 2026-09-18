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Για την Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή ενήλικων ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) σε ειδικά προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, υπενθυμίζουν τα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ), σημειώνοντας ότι αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι 21 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας στόχος των ειδικών προγραμμάτων είναι η δημιουργία ενός προσβάσιμου, υποστηρικτικού και συμπεριληπτικού μαθησιακού περιβάλλοντος, μέσα από το οποίο τα άτομα με αναπηρίες θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν και να ενισχύσουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες τους.

Κάθε περίπτωση θα εξετάζεται εξατομικευμένα, με στόχο τον κατάλληλο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδρομής του κάθε ενδιαφερομένου.

Η αξιολόγηση θα λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων: τα προσωπικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα του ατόμου, τις εκπαιδευτικές και υποστηρικτικές του ανάγκες, τις προηγούμενες γνώσεις και δεξιότητές του, τις υφιστάμενες ικανότητες και δυνατότητές του, τις προσδοκίες και τους στόχους του από τη συμμετοχή σε πρόγραμμα, καθώς και οποιουσδήποτε άλλους παράγοντες κρίνονται σχετικοί για την κατάλληλη και ουσιαστική συμμετοχή του στην εκπαίδευση.

Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή αντιστοίχιση των αναγκών, των ενδιαφερόντων και του επιπέδου κάθε ατόμου με το κατάλληλο εκπαιδευτικό περιεχόμενο και τις απαιτούμενες υποστηρικτικές ρυθμίσεις.

Καλούνται ενήλικα άτομα με αναπηρίες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στα ειδικά προγράμματα ΜΙΕΕΚ να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Μετά την υποβολή της αίτησης, θα ακολουθεί η προβλεπόμενη διαδικασία αξιολόγησης της κάθε περίπτωσης, ώστε να καταγραφούν και να συνεκτιμηθούν τα ενδιαφέροντα, οι ανάγκες, οι προηγούμενες γνώσεις και δεξιότητες και οι εκπαιδευτικοί στόχοι του κάθε ενδιαφερομένου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος δεν συνεπάγεται αυτόματα εγγραφή ή εξασφάλιση θέσης σε συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Η συμμετοχή και η κατάλληλη εκπαιδευτική επιλογή θα καθορίζονται μετά την ολοκλήρωση της εξατομικευμένης αξιολόγησης και σύμφωνα με τις δυνατότητες και τις διαθέσιμες θέσεις των προγραμμάτων.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε ενήλικα άτομα με αναπηρίες τα οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν σε ειδικά προγράμματα ΜΙΕΕΚ και να αποκτήσουν ή να ενισχύσουν γνώσεις και δεξιότητες σε ένα κατάλληλα προσαρμοσμένο και υποστηρικτικό περιβάλλον μάθησης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mieek@mieek.ac.cy μέχρι 21/9/2026.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα ΜΙΕΕΚ στο 22800653 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο kkyriakou@schools.ac.cy

Τέλος, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, τα ΜΙΕΕΚ ενθαρρύνουν όλα τα ενδιαφερόμενα ενήλικα άτομα με αναπηρίες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, ώστε να διερευνηθούν εξατομικευμένα οι δυνατότητες συμμετοχής τους σε πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες, τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τους προσωπικούς τους στόχους.